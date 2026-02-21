Άγρια κόντρα on air ανάμεσα στον Αδ. Γεωργιάδη και τον γιατρό από τη Νίκαια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένταση σε τηλεοπτική εκπομπή σημειώθηκε, όταν ο γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς, ο οποίος συνελήφθη μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο, συνομίλησε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά είναι όλα ψέματα. Έγραψα, γιατί ήθελα να ναι γραπτό, ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε βίντεο ή άλλο υλικό που να αποδεικνύει ότι τον έφτυσα ή έκανα οτιδήποτε από όλα αυτά που περιγράφει, να το δώσει στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει. Ούτε αυτό το βίντεο δείχνει κάτι τέτοιο. Αυτό που νομίζω ότι έγινε είναι ότι στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος. Δεν έχω προηγούμενα με τον υπουργό. (…) Αυτό που ήθελε να κάνει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση ήταν να δώσει ένα σήμα ότι όποιος διαμαρτύρεται πάμε σε ένα νέο level» είπε ο Δημήτρης Ζιαζιάς, παθολόγος Γενικού Κρατικού νοσοκομείου Νίκαιας και πρωταγωνιστής του επεισοδίου και συνέχισε:

«Αυτές οι εικόνες θυμίζουν τις εικόνες της χούντας που μπήκε στο νοσοκομείο 17 Νοέμβρη του 73 για να συλλάβει τότε όχι γιατρούς, αλλά χτυπημένους φοιτητές. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση».

«Δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις, ούτε να του κάνεις οτιδήποτε άλλο (…) Έχω μάθει τις διαφορές μου να τις εκφράζω με συλλογικό τρόπο, μέσω των συνδικαλιστικών οργάνων. Αλλά δεν θέλω και να είμαι απολογούμενος. Απολογούμενος πρέπει να είναι ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση», συμπλήρωσε, για να τονίσει: «Αυτές οι εικόνες είναι χούντα».

«Ο ίδιος και η κουστωδία του είχε στήσει ένα σκηνικό να βρεθεί κάποιος να του απαγγελθούν κατηγορίες, ότι δήθεν απειλήθηκε η σωματική του ακεραιότητα. Δείχνει με το δάχτυλό του. Και έφερε δυνάμεις καταστολής σαν να είμαστε στη χούντα», επισημαίνει. «Αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι δεν ήμασταν μειοψηφία».

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης με παρέμβασή του στην εκπομπή«Εξελίξεις Τώρα», σημειώνει:

«Ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ‘χαρίσει’. Πάει πολύ», είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος στον κ. Ζιαζιά.

«Εγώ θα σας στείλω μόλις κλείσουμε το βίντεο, το καρέ να το δείτε. Εάν το παίξετε, θα σας πω ποια θα είναι η συνέχεια: Επειδή θα γίνει viral, στη συνέχεια μου είναι αδύνατο να μην εφαρμόσω το πειθαρχικό βίντεο. Άρα αναγκαστικά θα πάει πειθαρχικό. Επειδή έχει χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο. Είναι κοινός ψεύτης. Προφανώς με χτύπησε» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

«Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο τελικά. Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου», τόνισε επίσης. «Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ, έδειραν την αστυνομία. Ο στόχος τους ήταν να μην μπει ο υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο. Τις επόμενες ήμερες θα ξαναπάω στο νοσοκομείο της Νίκαιας», πρόσθεσε ο υπουργός.

Μετά το τέλος της εκπομπής, ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε φωτογραφία που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά με υψωμένη τη γροθιά του την ώρα που εισέρχεται στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει νέα επίσκεψη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι Νίκαια» και όταν με πήγε η Αστυνομία από το πλάι για να μπω από την άλλη είσοδο, αφού είχε αποκρούσει την επίθεση τους και είχα γλιτώσει από πολύ σοβαρό τραυματισμό, πήγε να το κάνει ξανά και εκεί ήταν που τον τσίμπησαν. Το φοβερό δεν είναι όμως ότι ένας λειτουργός του ΕΣΥ ασκεί βία κατά του πολιτικού του προϊσταμένου και ότι δια της βίας προσπαθεί να του απαγορεύσει την είσοδο, αλλά ότι αφού συνελήφθη άρχισε τις κλάψες ότι «δεν ήμουν εγώ» και μετά όταν αποφάσισα να μην του καταθέσω μήνυση για έργω και λόγω εξύβριση και πάει αυτόφωρο, άρχισε τις ψεύτικες ανακοινώσεις και σήμερα απεχώρησε δήθεν θιγμένος που…δεν του ζήτησα εγώ συγγνώμη. Και να με κτυπούν και να μην τους κάνω μήνυση και να τους ζητήσω και συγγνώμη….κάπου ώπα! Αλλά με έχουν μετρήσει λάθος.

Η αστική μου ευγένεια και ο σεβασμός στο ρόλο μου ως Υπουργός δεν σημαίνει ούτε ότι είμαι αδύναμος, ούτε ότι τους φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ποτέ τους κομμουνιστές ούτε την προπαγάνδα τους. Και ναι τους λέω κομμουνιστές καθώς δεν χρειάζεται καμία παρακολούθηση του φακέλου τους αφού όλοι αυτοί είναι επισήμως υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οπως εγώ θα ήταν γελοίο να αρνηθώ ότι είμαι Νέα Δημοκρατία έτσι και αυτοί ότι είναι Κομμουνιστές» αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

«Ο Παναγιώτης Παπανικολάου μάλιστα πριν λίγο στο Mega, όταν είπα ότι τις επόμενες μέρες θα πάω ξανά στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, στο ερώτημα της κας Γιάμαλη, εάν θα με αφήσουν να μπω ή θα κάνουν τα ίδια, άρχισε να αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις για να με αφήσουν, ακόμη και η κα Αναστασία Γιάμαλη που δεξιά δεν την λες εξανέστη και είπε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να τα λέει στα σοβαρά….αν είναι ποτέ δυνατόν ο εκλεγμένος Υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαπραγματευτεί με τους συνδικαλιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπό ποιους όρους θα τον αφήσουν να πάει σε ένα Νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δεν πάνε καθόλου καλά.

Τις επόμενες ημέρες θα πάω λοιπόν ξανά και θα το ανακοινώσω από πριν για να έχουν όλο τον χρόνο να οργανώσουν ο,τι θέλουν, ας φωνάξουν όσο θέλουν, αλλά ο πρώτος που θα μπει μπροστά μου, για να μου απαγορεύσει την είσοδο θα υποστεί όλες τις συνέπειες του Νόμου.

Όσοι μου λέτε ότι κακώς δεν του έκανα μήνυση και χθες μάλλον έχετε δίκιο. Αλλά είπα μία φορά ας πω ότι δεν είχαν καταλάβει. Πλέον άλλη δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση όσοι απλώνουν χέρι και ασκούν βία. Τελεία και παύλα. Θα λένε ότι θέλουν αλλά τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες.

Υγ. Για να καταλάβετε ποιος κτύπησε ποιον ο Διοικητής των Δυνάμεων της ΕΛΑΣ που ήταν εκεί και τον κάλεσα να του πω ότι δεν θα κατέθετα τελικά μήνυση και ότι ήθελα να τον αφήσουν, άργησε να έρθει διότι του έφτιαχναν το αυτί το οποίο είχαν σκίσει οι «ειρηνικοί» διαδηλωτές…μιλάμε για αίσχος και γυρνάνε τα κανάλια και μιλούν για δήθεν Αστυνομική βία ενώ ακόμη και κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτίριο και να σπάσουν τις ολοκαίνουργιες πόρτες! Η Δημοκρατία δεν φοβάται την βία τους, ούτε θα υποχωρήσει στις απειλές τους», προσθέτει ο υπουργός Υγείας.

Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι… pic.twitter.com/SjzT5JiQb2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 21, 2026



