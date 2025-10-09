Άγρια κόντρα στην Ολομέλεια για τον στολίσκο στη Γάζα - Γεωργιάδης: «Πήγατε για τις σέλφι, όχι γιατί είστε ανθρωπιστές» - Real.gr

Quantcast
Άγρια κόντρα στην Ολομέλεια για τον στολίσκο στη Γάζα - Γεωργιάδης: «Πήγατε για τις σέλφι, όχι γιατί είστε ανθρωπιστές»
Άγρια κόντρα στην Ολομέλεια για τον στολίσκο στη Γάζα – Γεωργιάδης: «Πήγατε για τις σέλφι, όχι γιατί είστε ανθρωπιστές»

14:20, 09/10/2025
Άγρια κόντρα στην Ολομέλεια για τον στολίσκο στη Γάζα – Γεωργιάδης: «Πήγατε για τις σέλφι, όχι γιατί είστε ανθρωπιστές»

Εκτός ορίων βγήκε η σύγκρουση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον στολίσκο στη Γάζα . Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα η οποία μετείχε στην αποστολή λέγοντας ότι το κίνητρο των ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή δεν ήταν ο ανθρωπισμός αλλά η προσωπική τους προβολή και οι σέλφι.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

«Ναι το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος. Άρα όταν ένας Έλληνας βουλευτής ξοδεύει όλη του την ενέργεια για το πως θα βλάψει αυτή τη σχέση θα μας βρει απέναντι. Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη. Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο τικ τοκ πήγατε. Τα κράτη έδωσαν 100 πακέτα μακαρόνια και κονσέρβες. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πλην επικοινωνιακού θορύβου για την Νέα Αριστερά. Συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Αντίθετα, έχουν απαχθεί Εβραίοι και τους έχουν να σκάβουν λάκκους εδώ και 2 χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που επι δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια και όχι εσείς. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν» είπε.

Απαντώντας η κα Πέρκα επέμεινε λέγοντας ότι θα επιχειρήσει και πάλι να πάει στην Γάζα ενώ πρόσθεσε ότι «Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος».

«Να πάτε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε, απλά αν αυτό χρεώνει τον έλληνα φορολογούμενο να το πληρώσετε μόνοι σας» ανταπάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης είχε αντίστοιχης έντασης σύγκρουση για το ίδιο ζήτημα και με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία με την ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα -κατά τον κ. Γεωργιάδη- να φωνάζει από τα έδρανα προς τον υπουργό “τα χάπια σας τα πήρατε;” και τον κ. Γεωργιάδη να ζητεί από το προεδρείο την παραπομπή της στην επιτροπή δεοντολογίας.

