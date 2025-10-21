Άγρια σύγκρουση Βελόπουλου - Κακλαμάνη  - Real.gr

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η οποία φαίνεται πως εκκινεί από τη σαφή καταδίκη εκ μέρους του κ. Κακλαμάνη της συμπεριφοράς του κ. Βελόπουλου κατά του Δημήτρη Καιρίδη την περασμένη εβδομάδα.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Από το βήμα της Βουλής ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής λειτούργησε ως μεσάζοντας τηλεφωνώντας στον βουλευτή του Κ. Χήττα και ζητώντας του να τα βρουν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Β.Γραμμένος με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κ. Φλώρο. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο είχαν εμπλακεί προ μηνών σε επεισόδιο, με τον Κ. Φλώρο να χειροδικεί κατά του Β. Γραμμένου. Ο κ. Βελόπουλος μάλιστα άφησε σαφείς υπαινιγμούς για πολιτικά κίνητρα του Ν.Κακλαμάνη προκειμένου η Ν.Δ να κάνει μεταγραφή και τον Κ. Φλώρο.

Η απάντηση του Προέδρου της Βουλής ήρθε άμεσα. Μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε ότι η συνομιλία με τον κ. Χήττα έγινε δια ζώσης και έπειτα από αίτημα το ίδιου του Κ. Φλώρου ο οποίος του δήλωσε ότι είναι έτοιμος να πάει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό (οι δύο πλευρές έχουν αλληλομυνηθεί”. «Δεν μετανιώνω. Θα το ξαναέκανα καθώς στόχος μου ως Πρόεδρος της Βουλής είναι να πετυχαίνω συγκλίσεις. Όταν ο Κ. Χήττας μου είπε ότι αυτό δεν γίνεται καθώς υπάρχει βεντέτα ανάμεσα στην οικογένεια Φλώρου και την Ελληνική Λύση είπα εντάξει και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω» είπε. Πάντως ο Πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε σε ανάρτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β. Γραμμένου στην οποία ανέφερε ότι ο Ν.Κακλαμάνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό.