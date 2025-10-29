Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε έναν πρωτοφανή καυγά με ακραίους χαρακτηρισμούς μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνη Γεωργιάδη εξελίχθηκε η ανακοίνωση του αποτελέσματος της ονομαστικής ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου.

Ακόμα και για αυτή τη Βουλή οι συνεδριάσεις της οποίας διέπονται από συνεχείς συγκρούσεις ο καυγάς ήταν πρωτοφανής με την κα Κωνσταντοπούλου να αποκαλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ως υμνητή του Γκέμπελς και τον Υπουργό Υγείας να κάνει λόγο για υστερική και για την πιο απαίσια γυναίκα που πέρασε ποτέ από τη Βουλή.

Τα αίματα άρχισαν να ανάβουν όταν η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο για να σχολιάσει το αποτέλεσμα ωστόσο η κα Γεροβασίλη που προήδρευε αρνήθηκε λέγοντας ότι ο λόγος είχε ήδη δοθεί σε άλλο βουλευτή.

Η κόντρα Γεροβασίλη – Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει αρχίσει από την προηγούμενη εβδομάδα συνεχίστηκε αμέσως μετά την ομιλία του βουλευτή Κοττίδη με τον διάλογο των δύο να επεκτείνεται και στο πρόσφατο επεισόδιο που εξελίχθηκε στην Διάσκεψη των προέδρων όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο για να καταγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και η βουλευτής της ΝΔ την αποκάλεσε “υστερική”.

Η κα Κωνσταντοπούλου μίλησε για ανίερη συμμαχία Ν.Δ με ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα για να της περιοριστεί ο λόγος προσθέτοντας ότι σε αυτή την ανίερη συμμαχία “είδαμε την περίεργη σύμπραξη της Γεροβασίλη με Μπακογιάννη που έχει πει ότι η Βουλή είναι ένα μαγαζάκι».

«Εγώ ζήτησα άρση ασυλίας μου όπως έχω ζητήσει σε όλες τις περιπτώσεις. Χαίρομαι πολύ που αλλάξατε τη στάση σας. Θεωρώ όμως αποκαλυπτικό αυτό που έγινε . Ποιος έδωσε γραμμή για την ψήφο της ΝΔ; Ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Δένδιας που λέει το μετριοπαθές στοχοποιείται και ο υμνητής του Γκέμπελς δίνει τη γραμμή»

Απαντώντας στην Όλγα Γεροβασίλη η κα Κωνσταντοπούλου την κατηγόρησε ότι ενοχλήθηκε στη Διάσκεψη όταν σήκωσε το κινητό για να βγάλει φωτογραφία.

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Γεροβασίλη: Σας θυμίζω αυτό που δεν είπατε. Εγώ ζήτησα να αποσυρθεί διάταξη που θεώρησα ότι σας φωτογραφίζει. Αυτό ξεχάσατε να το πείτε.

Κωνσταντοπούλου: Η αλήθεια είναι άλλη. Εγώ θα δώσω στην δημοσιότητα …

Γεροβασίλη: Εγώ δεν μίλησα για τα υβρεολόγιο που χρησιμοποιήσατε εναντίον μου. Εγώ δεν χρησιμοποιώ υβρεολόγιο ούτε εδώ ούτε αλλού

Κωνσταντοπούλου: Μη με διακόπτετε. Αν θέλετε κατεβείτε. Εγώ ως Πρόεδρος Βουλής σεβάστηκα τον Κανονισμό και λοιδορήθηκα επειδή σεβάστηκα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δεν θα συμπεριφερθώ σαν να μην έχουν γίνει ιστορικά γεγονότα.

«Η κα Μπακογιάννη το πρόσωπο που το αυτοκίνητο της έχει σκοτώσει άνθρωπο μπροστά στην Βουλή και το καλύψανε κρύβοντας τις κάμερες. Εδώ μέσα στην Βουλή. Ήμουν εκτός Βουλής τότε και εσείς ήσασταν εδώ αντιπολίτευση και δεν κάνατε τίποτα. Εγώ εκτός Βουλής είχα στείλει επιστολή στον Τασούλα. Ληστεία σε ψιλικατζίδικο γίνεται και τη βλέπουμε στις κάμερες. Εδώ τίποτα. Δεν αποκάλυπτε η Μπακογιάννη ότι ήταν το δικό της αυτοκίνητο. Η Μπακογιάννη έως ΥΠΕΞ άφησε να φύγουν Καραβέλας και ο κολλητός της Χριστοφοράκος της Ζήμενς που είχαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Και η Μπακογιάννη στην Διάσκεψη μου επιτέθηκε με προσωπικές και σεξιστικές εκφράσεις. Υστερικό προσωπικό είπε για εμένα. Έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπουλου είπε σε άλλο σημείο αλλά δεν αντιδράσατε. Και μετά γύρισε ολόκληρη την καρέκλα της και κοιτούσε εμένα προκλητικά. Και εσείς την βοηθήσατε σε αυτό που έκανε. Στην Διάσκεψη δεν υπάρχουν κάμερες Υπάρχει όμως ηχητικό και το αποτύπωσα και σας ενόχλησε. Σας ενόχλησε γιατί στηρίζετε αυτό το σύστημα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κάποιοι είναι κάπως βολεμένοι. Κάποιοι δεν θέλουν να ταρακουνηθεί το σύστημα γιατί θα πέσει. Εμείς θέλουμε να πέσει. Το θεωρούμε υποχρέωση να είμαστε παράγοντας που θα τους ρίξει» είπε.

Τον λόγο ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με την κα Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από την Ολομέλεια. Ο Υπουργός Υγείας δεν πτοήθηκε και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κα Κωνσταντοπούλου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι όταν έχασε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής οι υπάλληλοι χόρευαν με μουσικές στους διαδρόμους από τη χαρά τους.

«Αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνω μήνυση. Θα την καταδικάσω για συκοφαντική δυσφήμιση” είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Η Κωνσταντοπούλου κυριολεκτικά βιάζει το Κοινοβούλιο΄Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από εδώ. Τη μέρα που έχασε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής , έξω οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν γιατί γλίτωσαν από την τύρρανο».

Στη συνέχεια αναφερόμενος σε όσα ειπε η κα Κωνσταντοπούλου για την ασυλία της είπε: «Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο υστερική ύπαρξη, την πιο κακιά γυναίκα.Είναι η μόνη που έχει υβρίσει νεκρούς των Τεμπών. Τους μηχανοδηγούς. Για τον έναν είπε ότι είναι λαθρέμπορος και εθελοντής του Μητσοτάκη . Δεν σκέφτηκε τους γονείς που ζουν» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο τροχαίο δυστύχημα με τον οδηγό της Ντόρας Μπακογιάννη τόνισε ότι η κα Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύεται ένα τραγικό γεγονός στο οποίο η κα Μπακογιάννη δεν έχει καμία σχέση: «Έρχεται σε κάθε συνεδρίαση και υβρίζει τη Ντόρα λες και ήθελε να σκοτωθεί. Να σας κυνηγάει αυτή η υστερική; Για να βγάλει το τοξικό της δηλητήριο. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να κάνει αυτά τα πράγματα” είπε και πρόσθεσε: «Βγάζει λεφτά ως δικηγόρος. Πουλάει δήθεν ευαισθησία για τα Τέμπη και δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη από τους γονείς του μηχανοδηγού. Η απαίσια αυτή γυναίκα , η απαράδεκτη».

Λίγη ώρα αργότερα μάλιστα όταν του επισημάνθηκε από το προεδρείο και από βουλευτές της αντιπολίτευσης να ανακαλέσει ο κ. Γεωργιάδης αρνήθηκε: «Δεν θέλω να διαγραφεί τίποτα από τα πρακτικά. Η κα Κωνσταντοπούλου. Η δημοκρατία δεν είναι ανυπεράσπιστη στον τραμπουκισμό της Κωνσταντοπούλου. Αν σου φέρονται με ευγένεια θα φέρεσαι με ευγένεια. Αν σου κάνουν μπούλινγκ θα είσαι εκεί να αντισταθείς . Η δημοκρατία θα αντισταθεί στη χυδαιότητα και στην κακία της» είπε χτυπώντας το μικρόφωνο.