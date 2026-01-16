Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό - Ανοίγουν οι δρόμοι, οριστικοποιείται και η λίστα των εκπροσώπων - Real.gr

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στη μία το μεσημέρι, οι αγρότες της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για να παραθέσουν τα αιτήματά τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις.

Με συνελεύσεις τους στα μπλόκα, οι αγρότες προετοιμάζονται για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η λίστα εκείνων που θα βρεθούν στο Μαξίμου. Οι εκπρόσωποί τους (25 + 6 παρατηρητές), θα αντιπροσωπεύουν όλα τα μπλόκα της χώρας και όλους τους κλάδους του πρωτογενή τομέα.

«Δεν θα κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω»

Οι αγρότες δηλώνουν ότι αναμένουν από τη συνάντηση αυτή, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα διεξοδικά με τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτήσουμε λύσεις ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας -και γι’ αυτό προσερχόμαστε- να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στη συμμετοχή μόνο των εκπροσώπων που δεν συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά ή ελέγχονται για παρατυπίες.

Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις Ανεστίδη

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα χυδαία και υβριστικά εκτόξευσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον Πρωθυπουργό, λίγο πριν αρχίζουν οι δηλώσεις του στις κάμερες.

Οι αγρότες, διαχωρίζουν τη θέση τους, κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον ατυχείς δηλώσεις», σημειώνοντας ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστής δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συνάντηση της Δευτέρας, καθώς βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές. Επιπλέον, οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και υβριστικές αναφορές του προς τον πρωθυπουργό χαρακτηρίστηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ως «απαράδεκτες» και «εκτός ορίων χυδαιότητας».

Οργανώνονται για το ραντεβού οι αγρότες

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, με τα τρακτέρ να είναι παραταγμένα έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο βρίσκονται λίγοι αγρότες, οι οποίοι ανέφεραν ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον Κώστα Ανεστίδη, εκείνος τους ανέφερε ότι από τη συνέλευση στη Νίκαια αυτοδιαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος των Μαλγάρων, ενημερώνοντάς τους ότι θα βρεθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, έχουν επιλεγεί τα άτομα που θα εκπροσωπήσουν όχι μόνο το εν λόγω μπλόκο αλλά και τα άλλα δύο της Θεσσαλίας, του Ε65 στην Καρδίτσα και των Τρικάλων.

Στο τραπέζι του διαλόγου με τον Πρωθυπουργό, θα καθίσουν από τη Θεσσαλία δέκα συνολικά άτομα, τα οποία θα εκπροσωπούν όλους τους κλάδους, δηλαδή τη φυτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και την αλιεία.

Πλέον οι αγρότες οργανώνονται για αυτή τη συνάντηση, για το πώς θα καταθέσουν όλα τα αιτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, οι αγρότες της Νίκαιας επισκέφθηκαν την Παρασκευή τον εισαγγελέα της Υπηρεσίας, στον οποίο κατέθεσαν έγγραφη αναφορά ζητώντας από την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου να τους δώσει το βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ήταν εκείνοι που βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο συναδέλφων τους, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στη συνάντηση της περασμένης Τρίτης στο Μαξίμου καθώς θεωρούν ότι αυτό ήταν ένα χτύπημα στο αγροτικό κίνημα, με στόχο να διασπαστεί, όπως σημείωσαν, το μπλόκο της Νίκαιας. Πλέον αναμένεται να διαταχθεί από τον εισαγγελέα κατεπείγουσα εξέταση.

Και στη Θουρία Μεσσηνίας, οι αγρότες προετοιμάζονται για τη συνάντηση της Δευτέρας. Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι αλλά όπως σημειώνουν θα πάνε με καλή διάθεση, με την ελπίδα ότι θα εισακουστούν και δεν θα χρειαστεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Έχουν ορίσει και τους εκπροσώπους τους που θα βρεθούν στην Αθήνα και θα θέσουν τα δικά τους ζητήματα, που αφορούν κυρίως την περιοχή της Μεσσηνίας, η οποία προέρχεται από μία από τις χειρότερες παραγωγικές χρονιές των τελευταίων δεκαετιών αλλά και άλλα ζητήματα για εμβληματικά προϊόντα που πλήττονται τα τελευταία χρόνια.

Εν τω μεταξύ, μετά από συνάντηση που είχαν την Παρασκευή με επιτελείς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας και με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πελοποννήσου, αποφασίστηκε ότι οι αγρότες θα προχωρήσουν στη μετακίνηση κάποιων τρακτέρ ώστε από το Σάββατο να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία -ύστερα από 31 ημέρες- το συγκεκριμένο κομμάτι.

Στον Προμαχώνα, το τελωνείο είναι ανοικτό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και δεν θα κλείσει μέχρι την Δευτέρα. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη συνάντηση της Δευτέρας, στην οποία θα εκπροσωπηθούν από έναν αγρότη κι έναν κτηνοτρόφο, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα προβλήματα που έχει ο Νομός Σερρών. Στη συνέχεια, το πρωί της Τρίτης θα κάνουν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν αν θα αποχωρήσουν με τα τρακτέρ τους από το σημείο ή θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.