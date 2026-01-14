Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση από την Πανελλαδική Επιτροπή - Ανοιχτοί δρόμοι και χωρίς συλλαλητήριο - Real.gr

Μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν την απόφαση να συμφωνήσουν στον διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως αποφασίστηκε, οι δύο επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν αρχικά προταθεί από τους αγρότες, θα μετατραπούν σε μία, που θα αριθμεί 30 μέλη.

Οι αγρότες περιμένουν τώρα τον ορισμό της ημερομηνίας για την συνάντηση με το κυβερνητικό επιτελείο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης κατατέθηκαν δύο προτάσεις: η πρώτη προέβλεπε συμμετοχή στον διάλογο με παράλληλη πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη την προσέλευση στον διάλογο χωρίς κινητοποιήσεις. Τελικά, επικράτησε η δεύτερη πρόταση.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση των αγροτών να προχωρήσουν σε θεσμική συζήτηση με την κυβέρνηση, χωρίς την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου, εν αναμονή της επίσημης πρόσκλησης και του καθορισμού του ραντεβού με τον πρωθυπουργό.