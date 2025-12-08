Αγροτικά μπλόκα: Εκτόνωση μόνο με διάλογο και πληρωμές - Real.gr

Η στρατηγική της κυβέρνησης και το χρονοδιάγραμμα για να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις προς τους αγρότες έως το τέλος του έτους.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουν στην κυβέρνηση τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ελπίζοντας ότι η διευθέτηση όλων των προγραμματισμένων πληρωμών, σταδιακά μέσα στον Δεκέμβριο, θα κατευνάσει τους αγρότες και θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν πλήρη επίγνωση της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν στον αγροτικό κόσμο η καθυστέρηση των πληρωμών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και γι’ αυτό «δεν κουνάνε το δάχτυλο» για το κλείσιμο των δρόμων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος.

Παρά το πρωτοφανές για τα τελευταία χρόνια εύρος των κινητοποιήσεων, στην κυβέρνηση παραμένουν αισιόδοξοι. «Μέχρι πολύ πρόσφατα δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι οι πληρωμές θα γίνουν. Τώρα γίνονται, έχουν δρομολογηθεί», λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη και εκτιμούν ότι το κλίμα θα αλλάξει και στα μπλόκα όταν οι αγρότες δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Τα ίδια στελέχη δεν παραλείπουν πάντως να καυτηριάσουν τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία, ενώ μέχρι πριν από δέκα ημέρες κατηγορούσαν την κυβέρνηση για ανυπαρξία ελέγχων, τώρα την εγκαλούν γιατί δεν πληρώνει γρήγορα και καθυστερεί τις πληρωμές με τους ελέγχους.

Ούτε ευρώ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε πάντως ότι με το νέο σύστημα πληρωμών η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, αλλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων, «ώστε τελικά να υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόσημο στην προσπάθεια που κάνουμε», ενώ προσέθεσε ότι κατανοεί απολύτως «τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ειδικά ορισμένες κατηγορίες που έχουν υποστεί πρόσθετη πίεση φέτος». Οπως επεσήμανε, «το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι. Στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Πέραν τούτου, ο Κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η πόρτα της κυβέρνησης «ήταν και παραμένει ανοιχτή για διάλογο, ανά πάσα στιγμή». Εκτός από την επίδραση των πληρωμών στην αγωνιστική διάθεση, ο διάλογος είναι το δεύτερο στοιχείο στο οποίο ποντάρει η κυβέρνηση και για τον λόγο αυτόν τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας όσο και ο Κ. Χατζηδάκης έχουν συναντηθεί με εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργάνων των αγροτών από όλη την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Αυτό που θέλουν να αποφύγουν στην κυβέρνηση είναι να μετατραπούν αυτές οι συναντήσεις σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και γι’ αυτό ο αντιπρόεδρος ακύρωσε την Παρασκευή προγραμματισμένο ραντεβού με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης. Σύμφωνα με πηγές της αντιπροεδρίας, σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά να συμμετάσχουν και όλοι οι βουλευτές του νησιού, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Ανοιχτός

Υπέρ του διαλόγου τάχθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε την περασμένη Πέμπτη ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κλείσει ποτέ την πόρτα του διαλόγου» και προσέθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να δίνουμε όσα περισσότερα αντέχει η οικονομία μας, σε όλους τους εργαζομένους». Ο Π. Μαρινάκης δήλωσε ανοιχτός σε προτάσεις, ξεκαθάρισε όμως ότι «το να πούμε ότι θα δώσουμε πράγματα από λεφτά που δεν υπάρχουν, δεν θα το κάνουμε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως τάχθηκε εκ νέου κατά του κλεισίματος των δρόμων λέγοντας: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν καλές καταλήψεις ή καλά μπλόκα. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των ανθρώπων, θέλω να πάρουν και εγώ όπως και όλοι μας και όλοι οι εργαζόμενοι όσα παραπάνω στερήθηκαν, το αντιλαμβάνομαι, αλλά καλό μπλόκο, καλή κατάληψη θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι κάτι καλό όταν εμποδίζει κάποιον άλλον».

Η κυβέρνηση ομνύει στην τήρηση του νόμου, στην πραγματικότητα όμως ξέρει ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και τη διάθεση να επιβάλει διά της βίας στους αγρότες να ανοίξουν τους δρόμους. Γνωρίζει ότι οι κινητοποιήσεις είναι ακόμα στην αρχή και θα πρέπει να κάνουν τον κύκλο τους, προτού οι αγρότες βρεθούν αντιμέτωποι με τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης και με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό που προσπαθεί είναι να δείξει ότι υπάρχουν όρια όταν οι αγρότες επιχειρούν να μπλοκάρουν σημαντικές λειτουργίες όπως τα τελωνεία, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια και σπεύδει να καταδικάσει τα έκτροπα, όπως την Παρασκευή με την επίθεση του τρακτέρ εναντίον των ΜΑΤ. Ολα αυτά μπορεί να προκαλέσουν την αντίδραση της κοινωνίας σε βάθος χρόνου, η κυβέρνηση όμως ποντάρει πρώτα και κύρια στις πληρωμές. Σύμφωνα με στοιχεία της αντιπροεδρίας, ήδη έως την 1η Δεκεμβρίου έχουν καταβληθεί στους αγρότες 2,45 δισ. ευρώ και μέσα στον μήνα θα ακολουθήσουν άλλα 1,2 δισ. ευρώ, κάτι που εκτιμούν ότι θα έχει αντίκτυπο και στους ίδιους τους αγρότες. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, τα μεγάλα ποσά (αυτά του μέτρου 23 και το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης του 2025) θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στην εβδομάδα.