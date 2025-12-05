Αιχμές Χαρίτση για Τσίπρα: «Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στον Εξώστη β βρίσκονταν όσοι ασκούσαν αυστηρή κριτική» - Real.gr

Ξεκάθαρες αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα αφήνει, μέσω ανάρτησής του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης,σχολιάζοντας τόσο την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο Παλλάς όσο και το γεγονός ότι ο ίδιος και ο Σωκράτης Φάμελλος κάθισαν στον εξώστη.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρει ότι «στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ο «Εξώστης β» έγινε συνώνυμο όσων παρακολουθούσαν πολιτικό και ανεξάρτητο σινεμά ασκώντας αυστηρή κριτική. Όχι από εμπάθεια, αλλά επειδή αντιμετώπιζαν το σινεμά με απαιτήσεις και πραγματική έγνοια για την ουσία του».

Ο κ. Χαρίτσης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πήγε στο Παλλάς, πρώτον, επειδή η «Ιθάκη» τον αφορά συλλογικά και δεύτερο, επειδή στο σήμερα, δεν χωρούν περιχαρακώσεις. «Πιστεύω βαθιά ότι μόνη απάντηση μπορεί να είναι το Λαϊκό Μέτωπο: η ενότητα δηλαδή δυνάμεων, δίχως αποκλεισμούς, πάνω σε ένα ριζοσπαστικό και αιχμηρό πρόγραμμα».

Επιπλέον, ο κ. Χαρίτσης καταλόγισε στον κ. Τσίπρα «έντονη αγωνία αποστασιοποίησης, μια προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας να εμφανιστεί “πέρα και πάνω” από την υπάρχουσα πολιτική Αριστερά. Όταν όμως ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για συνολική ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, υιοθετεί τη φράση που έχει πληγώσει πιο βαθιά τον προοδευτικό χώρο και φτάνει ως τον ίδιο προσωπικά: το “όλοι ίδιοι είναι”».

«Όταν όλοι παρουσιάζονται ως “ανεπαρκείς”, χωρίς διάκριση, τελικά αθωώνεται το πραγματικό πρόβλημα που είναι η Δεξιά στην εξουσία και καλλιεργείται μια γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής. Γιατί όταν όλοι παρουσιάζονται ως “ιδιοτελείς” τότε αθωώνονται και οι επιλογές των κάθε λογής «μαϊντανών» που στελέχωσαν ψηφοδέλτια και το πληρώσαμε – μαζί με όλη τη λογική της μετατόπισης προς το κέντρο», τονίζει.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι η πολυδιάσπαση δεν είναι το αίτιο της κρίσης, αλλά το αποτέλεσμα «μίας πολιτικής αποτίμησης που δεν έγινε όταν έπρεπε – και που ακόμα και σήμερα αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα. Κι αυτή η αποτίμηση δεν αφορά ούτε το 2015 ούτε το 2019. Αφορά την εκλογική συντριβή του 2023 που έδειξε τι συμβαίνει όταν η Αριστερά μετακινείται στη λογική του μέσου όρου: χάνει και πολιτικά και κοινωνικά».

Επιμένοντας ότι η Νέα Αριστερά υπήρξε μια αριστερή απάντηση στον εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ, «που υποδεχόταν έναν πολιτικό τυχοδιώκτη ως “μεσσία”», (σ.σ. αναφέρεται στον Στέφανο Κασσελάκη, χωρίς να τον κατονομάζει), ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να συζητήσει και να συμφωνήσει «σε ένα κοινό πρόγραμμα σύγκρουσης με τη Δεξιά, τα οργανωμένα συμφέροντα και το διεφθαρμένο κράτος του καθεστώτος Μητσοτάκη».

«Αν το καταφέρουμε αυτό –που είναι το δύσκολο, αλλά και η μόνη δουλειά που έχουμε– τότε θα βρούμε και τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά», επισημαίνει και καταλήγει με νόημα «Λαϊκό Μέτωπο του “ενός” πάντως δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποτέ».



