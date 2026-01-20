Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. - Real.gr

Έντονη κριτική άσκησε ο Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος ζητώντας αλλαγή πολιτικής και σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «η στρατηγική μας ώς τώρα απέτυχε».

«Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ώς τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», ανέφερε ο Χάρης Δούκας κατά την ομιλία του.

Σημείωσε, δε, ότι το επερχόμενο Συνέδριο θα πρέπει να είναι «λυτρωτικό». «Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ; Πρέπει να απαντήσουμε καθαρά», πρόσθεσε.

«Υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο “όχι” σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. να εκφυλιστεί σε ένα απλό “bullet”, σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης. Θέλουμε ξεχωριστή απόφαση για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Κλείνοντας, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε τη διαφωνία του για την έως τώρα πορεία του ΠΑΣΟΚ και πρόκρινε την αλλαγή στρατηγικής, «προς μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση».