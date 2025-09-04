Αιχμές Γερουλάνου - Δούκα για τη Βασ. Όλγας: «Η πορεία του έχει καθυστερήσει» - «Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες» - Real.gr

Αιχμηρά σχόλια αντάλλαξαν μέσω τηλεοπτικών συνεντεύξεών τους ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανήμερα των 51ων γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ.

Με αφορμή το ζήτημα για τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στον Χάρη Δούκα σχολιάζοντας την πορεία του δημάρχου Αθηναίων.

Ερωτηθείς αν είναι καλή έως τώρα, είπε, ότι «η πορεία του έχει καθυστερήσει από το γεγονός ότι κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές και πιστεύω ότι έδωσε χρόνο που θα μπορούσε να τον είχε δώσει στην Αθήνα».

Ωστόσο, εν συνεχεία ο κ. Γερουλάνος ανέφερε ο κ. Δούκας τελευταία αναπτύσσει «μεγάλη ταχύτητα, κι αυτό είναι καλό σημάδι».

Δούκας: Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Kontra24 του Kontra Channel και τη Λουκία Γκάτσου σημείωσε ότι «καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Ομως, με εκπλήσσει πολύ και με στενοχωρεί, σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα ενότητας, ημέρα μνήμης και τιμής, όπου το πρωτεύον είναι να δείξουμε ότι είμαστε μία γροθιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη αλλαγής για τη χώρα στο ΠΑΣΟΚ, να υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις. Και επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Γερουλάνος είναι και βουλευτής Α’ Αθήνας, και τον θέλω δίπλα μου… και ένα στέλεχος το οποίο νομίζω ότι θέλει να λύσει τα προβλήματα της Αθήνας, να είναι δίπλα μου στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας, όπως τη Β. Όλγας, όπως και πολλές άλλες, στις πολύ μεγάλες ρήξεις που θέλουμε να κάνουμε.

Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό…

Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, πέρα από το ότι πρέπει να είναι δίπλα μας, το γραφείο μου είναι ανοιχτό και τον περιμένω να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες.

Έχουμε πολλή δουλειά, κακοδιαχείριση, άσχημα έργα… να συζητήσουμε και βεβαίως, η ενότητα σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, το κρίσιμο είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και να δημιουργήσουμε συνθήκες αλλαγής και ανατροπής.

Όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά».