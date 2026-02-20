Αιχμές Βλάχου για τις μεταβιβάσεις σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές: Η Φoν Ντερ Λάιεν να μην κουνά το δάχτυλο και να καταλάβει ότι δεν έχουμε γείτονα το Λουξεμβούργο - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Βλάχος ανέδειξε το ζήτημα των μεταβιβάσεων ακινήτων σε «εθνικά ευαίσθητες περιοχές», επικρίνοντας διάταξη που επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να αποκτούν ακίνητα μέσω εταιρειών σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αυτό το «παράθυρο» επιτρέπει την παράκαμψη των περιορισμών σε παραμεθόριες περιοχές.
- Ο κ. Βλάχος κάλεσε την κυβέρνηση να κλείσει αυτό το «παράθυρο», τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει γείτονες τη Δανία και το Λουξεμβούργο» και ζήτησε από την κα Φον Ντερ Λάιεν να σταματήσει «να μας κουνά το δάχτυλο».
- Από την πλευρά του, ο κ. Κώτσηρας διαβεβαίωσε ότι η προστασία των παραμεθόριων περιοχών είναι «εθνική προτεραιότητα» και το πλαίσιο αυστηρό, αλλά ο κ. Βλάχος αντέτεινε ότι οι γενικές αναφορές δεν αρκούν, καθώς «το πρόβλημα οξύνεται» όσο αποφεύγεται η ουσιαστική συζήτηση.
Ο κ. Βλάχος ξεκαθάρισε εξαρχής ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους πλειστηριασμούς, αλλά ευρύτερα τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε «εθνικά ευαίσθητες περιοχές», θέμα που ανέδειξε προ ημερών και η Realnews θέτοντας ευθέως το ερώτημα: «Αν αναγνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα, ποια μέτρα θα λάβετε και γιατί δεν τα έχετε λάβει μέχρι σήμερα; Αν δεν το αναγνωρίζετε, μας χωρίζει άβυσσος».
Ο βουλευτής της Ν.Δ αναφέρθηκε σε διάταξη που ισχύει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, σύμφωνα με την οποία πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συστήνουν εταιρεία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και, μέσω αυτής, να αποκτούν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «παράθυρο» που επιτρέπει την παράκαμψη των περιορισμών.
«Αυτό το παράθυρο θα το κλείσετε;» ρώτησε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει γείτονες τη Δανία και το Λουξεμβούργο», αλλά αντιμετωπίζει διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες που απαιτούν αυξημένη εγρήγορση. “Να το καταλάβει αυτό η κα Φον Ντερ Λάιεν και να σταματήσει να μας κουνά το δάχτυλο” είπε.
Ο κ. Βλάχος κάλεσε μάλιστα τα συναρμόδια υπουργεία να απευθυνθούν απευθείας στους τοπικούς φορείς —συμβολαιογραφικούς συλλόγους και δημάρχους παραμεθόριων περιοχών— υποστηρίζοντας ότι εκεί θα βρουν «όλα τα στοιχεία» για το εύρος των μεταβιβάσεων. «Μπορούμε να δούμε πόσες μεταβιβάσεις έχουν απορριφθεί;» επέμεινε, ζητώντας συγκεκριμένα δεδομένα και όχι γενικές διαβεβαιώσεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η προστασία των παραμεθόριων περιοχών αποτελεί «εθνική προτεραιότητα» και ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο —δημόσιας τάξης διάταξη που προβλέπει διαδικασία και συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας— είναι αυστηρό.
Τόνισε ότι για την αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται η προβλεπόμενη διαδικασία και γνώμη αρμόδιας επιτροπής, ενώ σημείωσε ότι, βάσει των επίσημων ενημερώσεων, «δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα» που να έχει τεθεί. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης, καλώντας τον βουλευτή να καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία.
Ωστόσο, ο κ. Βλάχος αντέτεινε ότι οι γενικές αναφορές σε «παρακολούθηση» και «αξιολόγηση» δεν αρκούν, ιδίως όταν —όπως είπε— το θέμα τίθεται εδώ και μήνες. «Αυτά τα ξέρω», σχολίασε αιχμηρά, επιμένοντας ότι όσο αποφεύγεται η ουσιαστική συζήτηση για τις μεταβιβάσεις, «το πρόβλημα οξύνεται».