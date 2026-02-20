Αιχμές Βλάχου για τις μεταβιβάσεις σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές: Η Φoν Ντερ Λάιεν να μην κουνά το δάχτυλο και να καταλάβει ότι δεν έχουμε γείτονα το Λουξεμβούργο - Real.gr

Σαφείς αιχμές για «παράθυρο» που παραμένει ορθάνοικτο στη μεταβίβαση ακινήτων σε εθνικά ευαίσθητες και παραμεθόριες περιοχές άφησε ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Βλάχος, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς και την προστασία των δανειοληπτών.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Βλάχος ξεκαθάρισε εξαρχής ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους πλειστηριασμούς, αλλά ευρύτερα τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε «εθνικά ευαίσθητες περιοχές», θέμα που ανέδειξε προ ημερών και η Realnews θέτοντας ευθέως το ερώτημα: «Αν αναγνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα, ποια μέτρα θα λάβετε και γιατί δεν τα έχετε λάβει μέχρι σήμερα; Αν δεν το αναγνωρίζετε, μας χωρίζει άβυσσος».

Ο βουλευτής της Ν.Δ αναφέρθηκε σε διάταξη που ισχύει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, σύμφωνα με την οποία πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συστήνουν εταιρεία σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και, μέσω αυτής, να αποκτούν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «παράθυρο» που επιτρέπει την παράκαμψη των περιορισμών.

«Αυτό το παράθυρο θα το κλείσετε;» ρώτησε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει γείτονες τη Δανία και το Λουξεμβούργο», αλλά αντιμετωπίζει διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες που απαιτούν αυξημένη εγρήγορση. “Να το καταλάβει αυτό η κα Φον Ντερ Λάιεν και να σταματήσει να μας κουνά το δάχτυλο” είπε.

Ο κ. Βλάχος κάλεσε μάλιστα τα συναρμόδια υπουργεία να απευθυνθούν απευθείας στους τοπικούς φορείς —συμβολαιογραφικούς συλλόγους και δημάρχους παραμεθόριων περιοχών— υποστηρίζοντας ότι εκεί θα βρουν «όλα τα στοιχεία» για το εύρος των μεταβιβάσεων. «Μπορούμε να δούμε πόσες μεταβιβάσεις έχουν απορριφθεί;» επέμεινε, ζητώντας συγκεκριμένα δεδομένα και όχι γενικές διαβεβαιώσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η προστασία των παραμεθόριων περιοχών αποτελεί «εθνική προτεραιότητα» και ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο —δημόσιας τάξης διάταξη που προβλέπει διαδικασία και συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας— είναι αυστηρό.

Τόνισε ότι για την αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται η προβλεπόμενη διαδικασία και γνώμη αρμόδιας επιτροπής, ενώ σημείωσε ότι, βάσει των επίσημων ενημερώσεων, «δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα» που να έχει τεθεί. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης, καλώντας τον βουλευτή να καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Ωστόσο, ο κ. Βλάχος αντέτεινε ότι οι γενικές αναφορές σε «παρακολούθηση» και «αξιολόγηση» δεν αρκούν, ιδίως όταν —όπως είπε— το θέμα τίθεται εδώ και μήνες. «Αυτά τα ξέρω», σχολίασε αιχμηρά, επιμένοντας ότι όσο αποφεύγεται η ουσιαστική συζήτηση για τις μεταβιβάσεις, «το πρόβλημα οξύνεται».