«Αισιοδοξία εκτός, μιζέρια εντός!» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Οταν ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τη διεθνή θέση της χώρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αισθάνεται ικανοποιημένος. Λογικό είναι.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Οι σχέσεις της Ελλάδας με τους μεγάλους παίκτες της εποχής μας βελτιώνονται με σταθερά βήματα. Τα σχέδια για σημαντικά projects, όσα μπορεί κανείς να κάνει με ασφάλεια, προοδεύουν. Οι κινήσεις στο γεωπολιτικό παίγνιο, ακόμη και με τη δύσκολη Τουρκία, ανταμείβονται. Στις στρυφνές εξελίξεις των εσωτερικών της βασανισμένης Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχει πάντα έναν λόγο να πει. Ακόμη και με τις διακυμάνσεις της νέας αμερικανικής ηγεμονίας έχει καταφέρει να ισορροπήσει.

Η προτεραιότητα που έδωσε στο ταξίδι στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημιούργησε την ευκαιρία να συζητήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον νέο διάδρομο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, από την τεράστια ασιατική χώρα μέχρι την Ευρώπη διαμέσου των πλούσιων Αράβων. Και την ίδια στιγμή να συγχρονιστεί με κινήσεις μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γαλλία με την παρουσία-απόδραση του Μακρόν, σε ζητήματα ανάπτυξης της έξυπνης και νοήμονος τεχνολογίας.

Ο Κάθετος Διάδρομος, η αντιστροφή της εξάρτησης από τη Ρωσία, με τη διοχέτευση αμερικανικής ενέργειας στις νέες γαίες της ανατολικής Ευρώπης, ήταν μία ακόμη ευκαιρία προς εκμετάλλευση.

Οι δεσμευτικές υπογραφές για έρευνα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με τη Chevron (μετά την Exxon Mobil), συνεταιρίζει την Ελλάδα με τους μεγάλους παραγωγούς ενέργειας της περιοχής.

Η συμμετοχή στη στενή Ομάδα των Προθύμων, που αναπτύχθηκε στο παρασκήνιο των προβληματισμών που ακούστηκαν στο κάστρο Alden Biesen του φλαμανδικού Βελγίου, όταν ταυτόχρονα η Ελλάδα καμάρωνε για την πατρότητα του σχεδίου κοινής άμυνας, και το υπογεγραμμένο πρόγραμμα SAFE ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση της κυβερνητικής ομάδας που διαχειρίζεται την ενεργό διπλωματία της χώρας.

Η ομαλή εξέλιξη της συνάντησης με τον Ερντογάν έβγαλε ένα αγκάθι από τις πάντα δύσκολες σχέσεις και δίνει χρόνο για μελλοντικές θετικές συζητήσεις. Επέτρεψε άλλωστε τον θετικό ελιγμό σε μια υπό όρους συμμετοχή στα σχεδιαζόμενα από τον Πρόεδρο Τραμπ και το Συμβούλιο Ειρήνης «του». Ακόμη και η συζήτηση περί συμμετοχής Ελλήνων αξιωματικών σε μελλοντικές ενέργειες σταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής ήταν κινήσεις που πριν από λίγα χρόνια φαίνονταν αδιανόητες.

Αυτά και άλλα ενθαρρυντικά, ενώ ήδη η προεδρία του επιδραστικού Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη εξελίσσεται δημιουργικά. Η χώρα μας, αξιοποιώντας την προφανώς μοναδική εμπειρία που απέκτησε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, προχωρά πάνω στο αναγνωρισμένο από τις διεθνείς αγορές στέρεο έδαφος της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Οπως και να το δει κανείς, το τοπίο όλων των παραπάνω είναι «κούκλα». Ειδικά για τον φιλόδοξο Κυριάκο Μητσοτάκη που επιμελείται με περισσή φροντίδα την εικόνα του στον διεθνή περίγυρο.

Αντιλαμβάνεται ευκολότερα κανείς πόσο δύσκολη είναι η αντίστιξη όλων αυτών των παραπάνω με τη χασμωδία μιας χώρας που μέρα παρά μέρα συνταράσσεται από καταστάσεις που μόνον ο Αλμπέρ Καμί μπόρεσε να περιγράψει, με υπαρξιακή αγωνία, στο συνταρακτικό αλληγορικό έργο του «Η πανούκλα». Η διακοπή της κανονικότητας, η μοναξιά του φιλοπρόοδου πολίτη, η ύπουλη εξάπλωση φασιστικών συμπεριφορών, η αδιαφορία τόσο πολλών μπροστά στον κίνδυνο μιας χώρας που υποτιμά τους κινδύνους, οι οποίοι την καταδιώκουν όταν κινείται απρόσεκτα, εύκολα απογοητεύουν.

Γιατί, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τα κλειδιά της δικής του φυγής από τη δύσκολη και συχνά αρρωστημένη πραγματικότητα, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε υποχρεωμένοι να ανακαλύπτουμε καθημερινά αυτονόητες συνταγές επιβίωσης.

Η διαφορά όσων πετυχαίνει η Ελλάδα στον περίγυρό της με όσα βιώνει ο πολίτης εντός των τειχών γίνεται συνεχώς περισσότερο κραυγαλέα. Αυτή συντονίζει και εκμεταλλεύεται η κακόφωνη αντιπολίτευση, ώστε να αυξάνει το βαρύ συναίσθημα αδιεξόδου.

Οι αμέσως επόμενοι μήνες, μέχρι το προσεχές φθινόπωρο, θα είναι καθοριστικοί. Οσο καλά και αν εξελιχθούν οι υποθέσεις της χώρας στο διεθνές στερέωμα, η εμπιστοσύνη δεν θα επανέλθει, χωρίς χειροπιαστή βελτίωση των προϋποθέσεων μιας ομαλής καθημερινότητας στις εσωτερικές υποθέσεις της.

Αυτό που έκανε τη διαφορά, και τελικά την εκλογική έκπληξη, στο πέρασμα από την τρομάρα της πανδημίας στην ανάσα του 2023 ήταν το αίσθημα ότι η ευκαιρία μετά την κόλαση της μεγάλης κρίσης ήταν ακόμη ζωντανή.

Εκεί βρίσκεται το στοίχημα. Θα καταφέρει η πολιτική πλειονότητα της Κεντροδεξιάς να πείσει τόσους όσους χρειάζεται μεταξύ των πολιτών, για να δραπετεύσει η Ελλάδα πέραν της απαισιοδοξίας που καλλιεργείται επί του άγονου εδάφους της ακρίβειας, του ολίγιστου κράτους και της άσκοπης αντιπολιτευτικής γκρίνιας;