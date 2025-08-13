Αίτημα Μηταράκη για έκτακτη οικονομική ενίσχυση στη Βόρεια Χίο - Real.gr

Αίτημα στην κυβέρνηση για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους και επιχειρήσεις της βόρειας Χίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρει:

«Στηρίζουμε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, που δοκιμάζονται σκληρά. Η άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα και να περιορίσουμε τις συνέπειες της καταστροφής».