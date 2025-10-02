Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης: Καινοτόμα Γέφυρα Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας - Αρθρο του Κωνσταντίνου Βλάση - Real.gr

«Με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, οι Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης ανοίγουν δρόμους σε εκατοντάδες νέους σε όλη τη χώρα.»

Αρθρο του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Βλάση

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, την ανάδειξη των τεχνικών επαγγελμάτων και, κατ’ επέκταση, τη γενικότερη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) προχώρησε στη σύσταση των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ακαδημίες Ε.Κ.) και την ένταξη των ακαδημιών στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Οι Ακαδημίες Ε.Κ. συνιστούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., οι οποίες υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και εποπτεύονται από την ίδια.

Στην πράξη, οι Ακαδημίες Ε.Κ. αποτελούν μία νέα καινοτόμα μορφή μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδέει την εκπαίδευση με τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομικές δραστηριότητες κάθε περιοχής, απαντώντας ουσιαστικά στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι Ακαδημίες Ε.Κ. εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφέρειες, ιδρύονται και λειτουργούν ως παραρτήματα υφιστάμενων ή νέων δημόσιων σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχουν εκπαίδευση σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο και ειδικότητες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις οικονομικές δραστηριότητες της περιφέρειας όπου λειτουργούν. Απώτερο στόχος της ίδρυσης των Ακαδημιών Ε.Κ. είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου κατάρτιση, άμεση απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και απασχόληση αυτών σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στις Ακαδημίες Ε.Κ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι: Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., καθώς και Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.). Η φοίτηση στις Ακαδημίες Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. και των Σ.Α.Ε.Κ., ο χρόνος κατάρτισης είναι μικρότερος, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο έχουν ήδη αποφοιτήσει. Η κατάρτιση περιλαμβάνει τόσο θεωρητική διδασκαλία όσο και εντατική εργαστηριακή εκπαίδευση και μπορεί να πραγματοποιηθεί διά ζώσης ή εξ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική άσκηση και μαθητεία, στην οποία οι καταρτιζόμενοι των Ακαδημιών Ε.Κ. προωθούνται άμεσα μέσω της στενής συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα, ο οποίος υποστηρίζει το εκάστοτε πρόγραμμα κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις του οικονομικού φορέα ή με την παραχώρηση χρήσης στην Ακαδημία Ε.Κ. του αναγκαίου υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Μέσω της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με τον χρόνο ασφάλισής τους να θεωρείται συντάξιμος.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία τους δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με την επιτυχημένη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έχουν στα χέρια τους έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών επιπέδου πέντε (5), σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π), γεγονός που τους επιτρέπει είτε να εισέλθουν δυναμικά στην αγορά εργασίας είτε να συνεχίσουν σπουδές σε ανώτερο επίπεδο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι το νομοσχέδιο για τη σύσταση Ακαδημιών Ε.Κ. διασφαλίζει ότι από όσους καταρτιζόμενους έχουν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τουλάχιστον το 40% κάθε ειδικότητας θα απορροφάται άμεσα στις επιχειρήσεις του εκάστοτε οικονομικού φορέα, με στόχο την αποτελεσματική διασύνδεση των καταρτιζόμενων με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Η υλοποίηση του νομοσχεδίου προγραμματίζουμε να ξεκινήσει με την πρώτη Ακαδημία Ε.Κ. στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία αναμένεται να δημιουργηθεί στην Τρίπολη και να υποδεχθεί τους πρώτους καταρτιζόμενους της τον Φεβρουάριο του 2026. Οι νέοι της Τρίπολης θα έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν στον τόπο τους, καταρτιζόμενοι πάνω σε αντικείμενα του ενδιαφέροντος τους, τα οποία θα τους εξασφαλίσουν μέγιστη διασύνδεση με την τοπική αγορά εργασίας. Τη στιγμή μάλιστα που, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Τρίπολη θα καταστεί ευρωπαϊκός κόμβος παραγωγής φαρμάκου με την ίδρυση τριών νέων εργοστασίων φαρμάκου στην πόλη. Παράλληλα, σημειώνεται πρόοδος των εργασιών και στη σύσταση άλλων Ακαδημιών Ε.Κ., σε περιφέρειες που παρουσιάζουν ανάλογο τοπικό ενδιαφέρον και ευκαιρίες.

Οι Ακαδημίες Ε.Κ. έρχονται να καλύψουν ένα κρίσιμο κενό στην τεχνική εκπαίδευση, ενισχύοντας τη σύνδεση με την παραγωγή και προσφέροντας ποιοτικές και ρεαλιστικές επιλογές στους νέους μας. Τόσο η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη όσο και εγώ προσωπικά πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή στη σημασία αυτού του νομοσχεδίου, με το οποίο είχε συντονισμένα ασχοληθεί η προηγούμενη ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Πιερρακάκης Κυρ., Λυτρίβη Ι.) και για το οποίο πραγματοποιήσαμε συζητήσεις με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς μια πιο δίκαιη, αποτελεσματική και ανταγωνιστική παιδεία, με μεγάλη προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες.