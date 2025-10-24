Άκης Σκέρτσος: Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για δηλώσεις του σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι απαντά ο υπουργός Επικρατείας - Real.gr

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απάντησαν στις δηλώσεις του υπουργού Επικρατείας Άκης Σκέρτσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέδριο για τον αγροτοδιατροφικό τομέα την Τετάρτη στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα είχε πει: «Προσπαθούμε να κάνουμε έναν μετασχηματισμό και μία μεταρρύθμιση εν κινήσει, που δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Και εδώ υπάρχει μία συλλογική ευθύνη και προφανώς υπάρχει και μια εξατομικευμένη πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει ταχύτερα και καλύτερα από το 2019 έως σήμερα» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στο 3ο Συνέδριο για τον αγροτοδιατροφικό τομέα στην Καλαμάτα.

«Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα. Γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να τραβήξουμε μία κόκκινη γραμμή και να δώσουμε με δίκαιο τρόπο όλες τις κατάλληλες ενισχύσεις σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη, σε αυτούς που παράγουν και να βγάλουμε εκτός όλους όσους ζούσαν παρασιτικά έως σήμερα από αυτόν τον μηχανισμό» πρόσθεσε.

Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ: «Μετά τη δημόσια παραδοχή Σκέρτσου, ο κ. Μαρινάκης πρέπει να δώσει καθαρές απαντήσεις»

Να δώσει καθαρές απαντήσεις καλεί το ΠΑΣΟΚ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη με αφορμή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, το γεγονός ότι «ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο της παρουσίας του σε συνέδριο, δήλωσε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ “η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα”».

Επίσης στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως σε άλλο σημείο ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ» και τονίζει:

«Κατόπιν αυτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ελπίζουμε ότι θα φιλοτιμηθεί σήμερα να μας απαντήσει:

Πώς γίνεται η κυβέρνηση να έχει εντοπίσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2019 και να επιτρέπει στον τότε αρμόδιο υπουργό Μάκη Βορίδη να εκτοξεύει κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα το εθνικό απόθεμα βοσκοτόπων;

Έδρασε αυτοβούλως ο τότε υπουργός; Γιατί εμπόδισαν τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του από τη Δικαιοσύνη απορρίπτοντας την προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί δεν θορυβήθηκαν όταν επί υπουργίας Αυγενάκη και δεύτερος πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε παράνομες επιδοτήσεις σε αμαρτωλά ΑΦΜ; Γιατί επέτρεψαν την καρατόμηση του από τον κ. Αυγενάκη;

Επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανήξερος, τη στιγμή που όλο το Μαξίμου ξέρει;».

ΣΥΡΙΖΑ: Eνορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ το Μέγαρο Μαξίμου – Περιμένουμε τον κ. Σκέρτσο στην Εξεταστική Επιτροπή

«Η παραδοχή του κ. Σκέρτσου ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης “γνώριζε τα πάντα” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταρρίπτει κάθε δικαιολογία της ΝΔ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν μιλάμε για αμέλεια ή ανικανότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο σκηνοθέτης, ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου. Όχι μόνο ήξεραν, όχι μόνο συγκάλυπταν, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, έβγαζαν εγκυκλίους για να περιορίζονται οι έλεγχοι και να πλουτίζουν τα γαλάζια παιδιά με εικονικές δηλώσεις, πίεζαν για την αποδέσμευση ΑΦΜ και υποκλίνονταν στους “Μαγειρίες”, τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” του κυκλώματος», τονίζει και προσθέτει :

«Απαιτούμε ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μυλωνάκης να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να πουν στον ελληνικό λαό τι γνώριζαν. Και φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη».

«Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή και ευθύνη: Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος. Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί άλλο τη διαφθορά και την αλαζονεία. Η μόνη απάντηση είναι λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε έντιμη και προοδευτική κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Νέα Αριστερά: Ο κ. Σκέρτσος «ομολογεί» ότι η κυβέρνηση γνώριζε για τις παρακολουθήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το τελευταίο που χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος είναι κυβερνητικά στελέχη να εμφανίζονται σε φόρουμ για την αγροτική ανάπτυξη και να δίνουν συμβουλές για το πώς πρέπει να κινηθεί ο αγροτικός τομέας, έχοντας στην πλάτη και βιώνοντας τις συνέπειες από το μεγάλο “γαλάζιο” σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Βέβαια, η μόνη χρησιμότητα αυτών των εμφανίσεων είναι οι “εκλάμψεις αλήθειας”, κατά τις οποίες κορυφαίοι Υπουργοί της ΝΔ μαρτυρούν μόνοι τους αυτό που “ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι”», σχολιάζει και παραπέμπει στην ομιλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Άκη Σκέρτσου, στο 3ο Cantina Academy, κατά την οποία αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως «το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα ζήτημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση το είχε εντοπίσει και το είχε επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

Όπως και ότι «γνωρίζανε πολλά από τα προβλήματα», «για τις έρευνες που γίνονταν», «ενθαρρύναν τις έρευνες», «συνεργάζονταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου».

«Ο κ. Σκέρτσος επιβεβαίωσε ουσιαστικά αυτό που η κυβέρνηση εδώ και πολλούς μήνες αρνείται να παραδεχτεί: πως ο πρωθυπουργός και το Μαξίμου γνώριζαν τα πάντα για τις επισυνδέσεις, τις παρακολουθήσεις και τις έρευνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά και συνεχίζει: «Τα λεγόμενα του κ. Σκέρτσου, άλλωστε, ευθυγραμμίζονται πλήρως με όσα είχε αποκαλύψει ήδη από το καλοκαίρι του 2025, ο επίσης Βουλευτής της ΝΔ, κ. Μπουκώρος, πως είχε λάβει ενημέρωση από το Μαξίμου πως βρισκόταν μεταξύ των επισυνδέσεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπουκώρος είχε δηλώσει -το καλοκαίρι του 2025- πως κυβερνητικά στελέχη τον είχαν ενημερώσει, εδώ και 16 μήνες, ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση».

«Η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη είναι τεράστια και η όποια απόπειρα συγκάλυψης και απόκρυψης της αλήθειας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Η κυβέρνηση γνώριζε για τις επισυνδέσεις εδώ και καιρό, γνώριζε για τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που η ίδια δημιούργησε, και οι τεράστιες ευθύνες που την βαραίνουν θα αποδοθούν», καταλήγει.

Η απάντηση του υπουργού Επικρατείας – «Άνθρακες ο θησαυρός»

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή προηγούμενη τοποθέτησή του σε συνέδριο την Τετάρτη στην Καλαμάτα, απάντησε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με την πιο κάτω ανάρτηση:

«Αυτό που κατάλαβε ο κ. Γερουλάνος (σ.σ. ο οποίος ήταν στο ίδιο τραπέζι του συνεδρίου με τον υπουργό Επικρατείας) παρακολουθώντας την πλήρη τοποθέτησή μου την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα για όσα είπα ως προς τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας δύο μέρες μετά σε κοπτοραπτική των δηλώσεων μου.

Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στη διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019.

Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.

Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024, πολύ πριν προκύψουν, δηλαδή, οι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τέλος, είναι πλέον γνωστό ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 είχαν ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους προωθώντας στην ελληνική Δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν καταλήξει σε καταδίκες.

Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός.

Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος.

ΠΑΣΟΚ: «Ας μη βιάζεται να προεξοφλήσει συμπεράσματα από τις δηλώσεις του»»

«Ο υπουργός Επικρατείας ας μη βιάζεται να προεξοφλήσει συμπεράσματα από τις δηλώσεις του», απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου.

Σημειώνει στην απάντησή του πώς ο κ. Σκέρτσος «πολύ ορθά αναγνωρίζει ότι διοικήσεις του Οργανισμού είχαν αρχίσει διασταυρωτικούς ελέγχους. Θα ήταν, όμως, σκόπιμο να μας εξηγήσει τα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις «καρατομήσεις» όλων εκείνων των διοικήσεων, που ξεκινούσαν τις προσπάθειες εξυγίανσης. Αλήθεια, εκείνος από καθαρά τεχνοκρατικό ενδιαφέρον συζήτησε ποτέ με τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου, όπου βρίσκονται καθημερινά;»

Προσθέτει ακόμη ότι ο υπουργός Επικρατείας «έχοντας διαπιστώσει όλες ”τις ελλείψεις των κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων”, πώς συμβούλευσε τον πρωθυπουργό και το στενό επιτελείο να δράσει βλέποντας να αλλάζουν οι Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν τα πουκάμισα;

Οι λέξεις ”παθογένειες” και ”διαχρονικές”, δυστυχώς για τον κ. Σκέρτσο, δεν μπαίνουν στην ίδια φράση, όταν έχει έρθει δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 2 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ή όταν ο κ. “Φραπές” και η κα. Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας κάνουν διαγωνισμό… jaguar», υπογραμμίζει στην απάντησή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής .