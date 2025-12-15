Άκης Σκέρτσος: Η μη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα φέρει ιδιότυπο αγροτικό Grexit - Real.gr

Στη σκιά των μπλόκων και του αγροτικού ζητήματος συνεχίζεται η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο να στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως αν δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έρχεται ιδιότυπο αγροτικό Grexit.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

O κ. Σκέρτσος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι εργαλειοποιεί πολιτικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. “Οδηγείτε την Ελλάδα σε ιδιότυπο αγροτικό Grexit. Αν δεν υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα μεταξύ κυβέρνησης και Κομισιόν θα χαθούν επιδοτήσεις 3,7 δισ. ευρώ” είπε.

Ο υπουργός Επικρατείας εξήγησε ότι για το 2025 οι αγροτικές επιδοτήσεις αυξήθηκαν σε 3,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 3,1 δισ. ευρώ του 2024 και πρόσθεσε “Όταν μιλώ για ιδιότυπο αγροτικό Grexit αναφέρομαι στο ότι υπάρχει συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής. Συμφωνία πάνω σε σχέδια δράσης για τον διοικητικό μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ που προβλέπουν την αναδιάρθρωση του για την δικαιότερη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων. Όταν η αντιπολίτευση λέει ότι τάσσεται με όλα τα αιτήματα των αγροτών ένα από τα οποία είναι και η μη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ τότε ναυαγεί το σχέδιο και δεν δίνονται οι επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει το αγροτικό grexit”.

Ο κ. Σκέρτσος σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στο ζήτημα των επιδοτήσεων λέγοντας πως “Υπάρχουν πολλές όψεις της Ελλάδας που μας πληγώνουν και μας θυμώνουν. Την ίδια ημέρα που αναλαμβάναμε ομόφωνα την προεδρία του Eurogroup, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές που προέρχονται από το αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με αυτές τις συμπεριφορές που προσβάλλουν τους πολλούς νομοταγείς αγρότες και τους πολίτες. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Οι πελατειακές σχέσεις καθηλώνουν την πολιτεία, πληγώνουν την ισονομία και ισοπολιτεία”.