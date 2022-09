Ακραία πρόκληση των Τούρκων: Δημοσίευσαν φωτογραφίες με στρατιωτικά οχήματα σε Λέσβο και Σάμο -Βίντεο

Την ίδια ώρα, τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μεγάλη ελληνική προβοκάτσια» στο Αιγαίο και δημοσιεύουν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από drones τα οποία δείχνουν στρατιωτικά οχήματα να αποβιβάζονται σε ελληνικά νησιά.

Μέσω «διαρροών» τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ισχυρίζονται ότι η Αθήνα στρατιωτικοποιεί -κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου όπως υποστηρίζουν- περαιτέρω νησιά.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I