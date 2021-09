Ακυρώνεται η ξενάγηση Μητσοτάκη από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο - Άγνωστο πότε θα συναντηθούν

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, και στις δύο περιπτώσεις τα αιτήματα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής απερρίφθησαν.

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μην γίνει προσφώνηση από τον Αρχιεπίσκοπο σήμερα το βράδυ και καθώς το κλίμα ανάμεσα στην ομογένεια είναι βαρύ για τον Ελπιδοφόρο εξαιτίας της «νομιμοποίησης» που θεωρείται ότι παρείχε με την παρουσία του σε εγκαίνια δίπλα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, του ζήτησαν να αποφύγει να παραστεί στη δεξίωση ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Συνεπώς, δεν θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί της Παρασκευής στο Ground Zero, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αύριο θα συναντηθεί με το editorial board της Wall Street Journal.

«Εμφύλιος» στους κόλπους της ομογένειας

Υπενθυμίζεται ότι κύμα αντιδράσεων προκλήθηκε με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» στη Νέα Υόρκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο και έστειλε μήνυμα για τη θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ επανέλαβε το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Την ίδια ώρα, οι φωτογραφίες του Αρχιεπισκόπου στο ίδιο πλάνο με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ και άλλους «επισήμους» κατά το κόψιμο της κορδέλας, προκάλεσε δεκάδες αρνητικά σχόλια.

Αίσθηση προκάλεσε δε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φέρεται να απέρριψε τις εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για να μην πάει στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου», σύμφωνα με το hellasjournal.com.

Το αποκορύφωμα όμως ήρθε μετά και την ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου στο Twitter, με την οποία δήλωνε πως συνεχάρη τον Ερντογάν για τα εγκαίνια.

I congratulated Pres. Erdogan on the opening of the Turkevi Center, together with UN SG Guterres. As always I insist on the importance of the Ecumenical Patriarchate, the re-opening of the Halki Theological School, and supporting the rights of religious minorities of Turkey.