Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης: «Απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας ακύρωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, καταγέλλοντας ότι δέχτηκε απειλές ακόμη και για πυροβολισμό.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση στα social media, προβάλλοντας και σχετικό video:

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

Γεωργιάδης στον realfm 97,8: Θα υπάρξουν διοικητικές αλλαγές στο Κέντρο Υγείας Αίγινας – Τι είπε για το νέο περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

Η περιοδεία μου συνεχίζεται».