Ακύρωσε ο Σαμαράς την παρουσία του στο Ωδείο - Το μήνυμά του στον Στυλιανίδη - Real.gr

O πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ενημέρωσε αργά το απόγευμα τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Έστειλε μήνυμα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο ταξίδι του βιβλίου σου».

Η εκδήλωση αφορά την παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».