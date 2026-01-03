Αλ. Χαρίτσης για Βενεζουέλα: Ο κόσμος χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις - Real.gr

Ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας στη χώρα ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, όπως έκανε γνωστό ο κ. Χαρίτσης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτσης «επικοινώνησα με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας της χώρας», ενώ συνέχισε σημειώνοντας: «Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς και μόνο μία ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός. Παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα για την εγκαθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών».

«Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για την ασφάλεια των λαών, αλλά για μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών. Όσοι μιλούσαν για “απομονωτισμό” του MAGA σήμερα διαψεύδονται με βόμβες.

Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Και κατέληξε γράφοντας: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους “σερίφηδες”. Χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις. Κάθε άλλη επιλογή μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν γενικευμένο, ανεξέλεγκτο και μόνιμο πόλεμο – και αυτό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε κάτι αφηρημένο. Είναι επικίνδυνα κοντά. Και μας αφορά όλες και όλους».