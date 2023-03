Αλ. Τσίπρας: «Στη μικρή κοινωνία της Τήλου είδα ένα έμπρακτο δείγμα της Ελλάδας που θέλουμε, της πατρίδας που μας αξίζει»

«Εντυπωσιασμένος» από το πως λειτουργεί το πιλοτικό πρόγραμμα just go zero, στο Κέντρο κυκλικής καινοτομίας στην Τήλο, όπου βρέθηκε για την 25η Μαρτίου δήλωσε σε ανάρτησή του στο facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.