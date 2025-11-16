Αλεξάνδρα Σδούκου: Η Ελλάδα, ως ενεργειακή πύλη, αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μεταφράζεται σε άμεσα οφέλη για τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι «όσο αυξάνεται η ροή φυσικού αερίου και ενισχύεται ο ανταγωνισμός, τόσο θα μειώνονται οι τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Τη σημαντική ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη ανέδειξε σε συνέντευξη της στην ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας ότι η χώρα όχι μόνο δεν βρίσκεται στο περιθώριο, όπως ισχυρίζεται συχνά η αντιπολίτευση, αλλά πρωταγωνιστεί σε κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι -την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική- επισήμανε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβική πύλη εισόδου και εξόδου φυσικού αερίου και σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε επίσης την πρόσφατη παρουσία στην Ελλάδα κορυφαίων Αμερικανών “παικτών” της ενέργειας και κυβερνητικών αξιωματούχων. Όπως ανέφερε, όλα αυτά αποτυπώνουν την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα είναι εγγυητής ασφάλειας στην περιοχή. Η παρουσία όλων αυτών των παραγόντων δείχνει ότι η χώρα μας βρίσκεται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών ως προς τον γεωπολιτικό της ρόλο», τόνισε.

Σημείωσε μάλιστα «ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί “χρυσή ευκαιρία” για τη χώρα, η οποία αξιοποιεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που δημιούργησε και αναβάθμισε τα προηγούμενα χρόνια». Ανέφερε δε ότι «η Ελλάδα επιδιώκει να είναι πύλη εισόδου φυσικού αερίου τη στιγμή που η Ευρώπη έχει αποφασίσει την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο». Συμπλήρωσε πως «μέσω των υποδομών μας φτάνουν ποσότητες κυρίως αμερικανικού LNG, οι οποίες διοχετεύονται μέσω ενός ενεργειακού διαδρόμου προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και, στόχος μας, έως την Ουκρανία».

Η κ. Σδούκου τόνισε ακόμη ότι η αυξανόμενη ζήτηση στις χώρες της περιοχής, ιδίως στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, καθιστά τον ρόλο της Ελλάδας ακόμη πιο κρίσιμο, υπογραμμίζοντας ότι «τα επόμενα χρόνια οι ανάγκες θα είναι τεράστιες και η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο-κλειδί, προσφέροντας σταθερότητα, ασφάλεια και ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου».

Τόνισε επίσης ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μεταφράζεται σε άμεσα οφέλη για τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι «όσο αυξάνεται η ροή φυσικού αερίου και ενισχύεται ο ανταγωνισμός, τόσο θα μειώνονται οι τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». Όπως χαρακτηριστικά είπε, «όσο περισσότερες ποσότητες φυσικού αερίου ρέουν προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, τόσο περισσότερο πέφτουν οι τιμές». Παράλληλα, εξήγησε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες.

Η πράσινη μετάβαση και τα μεγάλα ενεργειακά έργα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισήμανε ότι η χώρα έχει καταγράψει πολύ σημαντική πρόοδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς «έχουμε υπερδιπλασιάσει τις εγκατεστημένες ΑΠΕ», υπογράμμισε μάλιστα ότι «σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ βρίσκεται στο 57%, έναντι 20% το 2019, με στόχο να φτάσει στο 80% έως το 2030».

Η κ. Σδούκου αναφερόμενη στα έργα έρευνας υδρογονανθράκων, σημείωσε ότι «Το εκτεταμένο πρόγραμμα σεισμικών ερευνών του 2022-2023 ήταν αυτό που έφερε στη χώρα κολοσσούς όπως η Exxon Mobil και η Chevron. Δεν θα έρχονταν αν δεν είχε ολοκληρωθεί η συλλογή των επιστημονικών τεχνικών δεδομένων». Τόνισε δε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει και προχωρά «με σταθερά βήματα, χωρίς πανηγυρισμούς, αλλά με αποτελεσματικότητα που εκπλήσσει θετικά».

Στήριξη της καθημερινότητας και στοχευμένες πολιτικές για πολίτες και ευάλωτες ομάδες

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε σε μια σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών που συχνά δεν γίνονται ευρέως γνωστές και χάνονται μέσα στη γρήγορη ροή της ειδησεογραφίας, συγκεκριμένα μόνο για τον μήνα Νοέμβριο ανέφερε την «αύξηση κατά 500 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού του προγράμματος “Εξοικονομώ 2025”. Τα πολύ θετικά αποτελέσματα από την διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον σε πάνω από 140.000 πολίτες από αρχές Ιουλίου καθώς και το νέο πρόγραμμα στεγαστικής ενίσχυσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να έχουν μια κατοικία» ιδίως όταν μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους.

Οι πληρωμές των αγροτών και το χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του έτους

Αναφερόμενη στις ανησυχίες των αγροτών, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κατανοεί πλήρως την αίσθηση αβεβαιότητας και ανασφάλειας μετά τις καταχρήσεις που αποκαλύφθηκαν, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες εύλογα αναρωτιούνται «εμείς τι φταίμε;».

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα και «οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους». Εξήγησε δε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους που ζήτησαν οι ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια.

Επισήμανε ότι «γίνονται καθημερινές συσκέψεις του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με την ηγεσία του υπουργείου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλουμε ούτε μία προσδοκία των αγροτών να διαψευστεί. Και επειδή έρχονται γιορτές, θέλουμε κανείς παραγωγός να μην μείνει απλήρωτος».

«Η Ελλάδα επιλέγει να δημιουργεί ειδήσεις με δουλειά, όχι με θόρυβο»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η χώρα «επιλέγει να δημιουργεί ειδήσεις μέσα από σκληρή δουλειά, όχι μέσα από θόρυβο», επισημαίνοντας ότι οι εθνικές επιτυχίες, ο αναβαθμισμένος ενεργειακός και γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας και οι στοχευμένες κυβερνητικές πολιτικές συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα σταθερότητας, ανάπτυξης και θετικών προοπτικών για όλους τους πολίτες.