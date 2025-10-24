Αλεξάνδρα Σδούκου: Σε ένα ευνομούμενο κράτος οι νόμοι είναι για να τηρούνται - Ειρωνικές και ατυχείς οι δηλώσεις Δούκα - Real.gr

Στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στον σεβασμό των νόμων και στις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο Mega, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολίτες ζητούν νομιμότητα και κανόνες».

Αναφερόμενη στο Μνημείο, σημείωσε ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση αποκαθιστά τη σαφήνεια και ενισχύει την έννομη τάξη: «Σε ένα κράτος δικαίου, οι νόμοι που ψηφίζονται είναι για να τηρούνται. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μας αρέσουν ή να μη μας αρέσουν, όμως η υποχρέωση όλων μας είναι να σεβόμαστε τον νόμο»

Τόνισε επίσης τον παιδευτικό ρόλο των νόμων, εξηγώντας πως αυτοί ορίζουν το πλαίσιο της κοινωνικής συμπεριφοράς: «Ακούγεται συχνά το ερώτημα “θα συλλαμβάνουν τον κόσμο;”. Αυτή είναι λάθος προσέγγιση. Ο νομοθέτης δεν φτιάχνει έναν νόμο για να τιμωρήσει, αλλά για να καθοδηγήσει. Όπως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: δεν υπάρχει για να αφαιρείται το δίπλωμα, αλλά για να βάζει κανόνες και να μας υπενθυμίζει να προσέχουμε, έτσι και εδώ τίθενται κανόνες για το πού επιτρέπεται να πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις».

Η κ. Σδούκου διευκρίνισε ότι τα θέματα διαχείρισης και τα επιχειρησιακά ζητήματα θα εξεταστούν από τα αρμόδια υπουργεία και με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας: «Δεν είναι στόχος να συλλαμβάνεται ένας πολίτης, αλλά να αποτρέπονται οργανωμένες ενέργειες βίας. Είναι άλλο πράγμα ο πολίτης που διαμαρτύρεται μεμονωμένα και άλλο όταν έχεις 500 μπαχαλάκηδες με μολότοφ».

«Οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων ήταν ειρωνικές και ατυχείς»

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά με τη φράση «καλή τύχη» τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Άμυνας, η κ. Σδούκου απάντησε: «Το θεωρώ προσβλητικό και ειρωνικό. Καθώς μάλιστα η φράση του αφορά την διαχείριση ενός μνημείου τέτοιας αξίας, το ειρωνικό ύφος είναι -τουλάχιστον- περιττό, υπογράμμισε μάλιστα πως φαίνεται ότι ο κ. Δούκας πορεύεται «κοιτώντας πρώτα την κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο νόμος δίνει την αρμοδιότητα φροντίδας του μνημείου στον υπουργό και του δίνει τη δυνατότητα να βρει τον καλύτερο τρόπο. Ο κ. Δενδιας ήθελε να δει αν ο δήμος Αθηναίων επιθυμεί να εμπλακεί. Ο κ. Δουκας αρνήθηκε να συνεισφέρει και το υπουργείο προχωράει σε επόμενη διαδικασία».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισήμανε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενήργησε με πνεύμα συνεργασίας λέγοντας: «Ο κ. Δένδιας, μόλις ανέλαβε την αρμοδιότητα, κάλεσε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον δήμαρχο Αθηναίων για να συζητήσουν από κοινού τα επιχειρησιακά θέματα. Αν δεν το έκανε, πάλι θα υπήρχαν επικρίσεις ότι ενεργεί μόνος του».

«Η πλειοψηφία των πολιτών θέλει νομιμότητα και σεβασμό στους κανόνες»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πλέον την ευθύνη και την εποπτεία του χώρου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, υπογραμμίζοντας: «Η πλειοψηφία των πολιτών θέλει νομιμότητα και σεβασμό στους κανόνες. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας».