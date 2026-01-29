Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας - Real.gr

Quantcast
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας

11:35, 29/01/2026
Ο βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας.

Ο κ. Αυλωνίτης, με ανακοίνωσή του στα social media, αναφέρεται στους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

