Αλέξης Τσίπρας: Αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη συγγραφή του βιβλίου του «Ιθάκη» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αλέξης Τσίπρας: Αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη συγγραφή του βιβλίου του «Ιθάκη» – ΒΙΝΤΕΟ

13:48, 11/11/2025
Σε νέα ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη συγγραφή του βιβλίου του «Ιθάκη», το οποίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων από τη Δευτέρα 24 ενώ η παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου.   

Συγκεκριμένα αναφέρει: “Το πρώτο του κομμάτι, το μικρότερο κομμάτι από τα δώδεκα κεφάλαια, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, δηλαδή περιγράφω το πώς κατάλαβα την πολιτική από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα γύρω μου, μέχρι όταν άλλαξε η ζωή μου, έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και έτσι η αναγνωρισιμότητα αυτή άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο.

Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο από το 2006 μέχρι το ‘15 δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024. Για αυτό το δεύτερο κομμάτι σταμάτησα, σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες. ….φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ τα συναισθήματά μου, την αφήγησή μου, γι’ αυτό και έχει και ένα αφηγηματικό χαρακτήρα του βιβλίου, πως ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

… Αφού κάναμε πέντε – έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015…..

Μόλις τελείωσα το ‘15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο νεράκι”.

Ολόκληρη η συζήτηση στo Bookvoice – The podcast, με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, θα αναρτηθεί στις 17:00.

