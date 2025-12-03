Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του: «Πήραμε το καράβι τσακισμένο και καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη» - Real.gr

Σε εξέλιξη η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη» στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», που πραγματοποιείται στο Θέατρο Παλλάς.

«Πήραμε το καράβι τσακισμένο, μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ένα βουνό χρέους και παρά τις τρικυμίες τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη. Να ρυθμίσουμε το χρέος, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, να βγούμε οριστικά και χωρίς αστερίσκους από το καθεστώς της επιτροπείας των πιστωτών. Και το δεύτερο που δεν μπορούν να ξεγράψουν από τη συλλογική συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ότι η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: