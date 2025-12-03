Quantcast
Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του: «Πήραμε το καράβι τσακισμένο και καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη» - Real.gr
real player

Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του: «Πήραμε το καράβι τσακισμένο και καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη»

21:10, 03/12/2025
Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του: «Πήραμε το καράβι τσακισμένο και καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη»

Σε εξέλιξη η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη» στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», που πραγματοποιείται στο Θέατρο Παλλάς.

«Πήραμε το καράβι τσακισμένο, μια χώρα χρεοκοπημένη με άδεια ταμεία και ένα βουνό χρέους και παρά τις τρικυμίες τα καταφέραμε να φτάσουμε στην Ιθάκη. Να ρυθμίσουμε το χρέος, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, να βγούμε οριστικά και χωρίς αστερίσκους από το καθεστώς της επιτροπείας των πιστωτών. Και το δεύτερο που δεν μπορούν να ξεγράψουν από τη συλλογική συνείδηση του ελληνικού λαού είναι ότι η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε του βιβλίο του «Ιθάκη» - «Παραιτήθηκα από τη Βουλή, όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε του βιβλίο του «Ιθάκη» - «Παραιτήθηκα από τη Βουλή, όχι από τη βούληση να αγωνιστούμε μαζί»

18:51 03/12
Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Βγήκε πρώτος από το πλοίο και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα»

21:44 03/12
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο - Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5 την Παρασκευή

20:57 03/12
Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Αυξάνονται τα τρακτέρ στα αγροτικά μπλόκα – Πληθαίνουν οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς και τελωνεία

20:32 03/12
Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

Κυπαρισσία: Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα των δραστών που απήγαγαν τον 47χρονο - Το χρηματικό ποσό που του απέσπασαν

21:18 03/12
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη

20:10 03/12
Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

Αποκάλυψη – βόμβα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Είχε ζητήσει να φύγει από τους Μπακς

21:50 03/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved