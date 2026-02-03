Αλεξοπούλου: Η διατύπωση μου ήταν προβληματική – Ζητώ συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς - Real.gr

Η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε στην έκφραση της «ο τζάμπας πέθανε» που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

«Η έκφραση μου προφανώς και δεν απευθυνόταν στους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς, αλλά στην αντιπολίτευση και στις λογικές των λεφτόδεντρων και των λεφτά υπάρχουν», ανέφερε η κυρία Αλεξοπούλου και συνέχισε, «κατανοώ όμως ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες αντιδράσεις, η διατύπωση μου ήταν προβληματική».

Η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι ζητεί συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, «αν με την διατύπωση μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα».

Η συγκεκριμένη φράση, διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Meganews σχετικά με την αδυναμία των εκπαιδευτικών να τα βγάλουν πέρα όταν διορίζονται σε περιοχές μακριά από το σπίτι τους και είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ενοίκιο 400 ευρώ, όταν ο μισθός τους είναι 800 ευρώ, σε συνδυασμό με την επιστροφή 2 ενοικίων ετησίως, μετά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση.