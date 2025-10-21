Αλλάζουν όλα στη νομοθεσία για το άσυλο - Real.gr

Η κυβέρνηση αυστηροποιεί τους όρους παροχής διεθνούς προστασίας και ενισχύει την πολιτική των επιστροφών.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι πρώτες απορριπτικές αποφάσεις χορήγησης ασύλου σε μουσουλμάνους Σύρους την περασμένη εβδομάδα αποκαλύπτουν την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει μια νέα, σαφώς πιο σκληρή γραμμή στο ζήτημα του ασύλου, εντάσσοντας τη στρατηγική της σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κλίμα που κινείται προς την αυστηροποίηση των πολιτικών μετανάστευσης και επιστροφών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα και από το κοινό συμπέρασμα του Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο την περασμένη Τετάρτη, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μελετά την περαιτέρω συσταλτική ερμηνεία της Συνθήκης της Γενεύης, με στόχο τον περιορισμό των περιπτώσεων παροχής διεθνούς προστασίας και την ενίσχυση της πολιτικής των επιστροφών.

Κεντρική ιδέα αυτής της νέας προσέγγισης είναι η επανεξέταση της έννοιας των «ασφαλών τρίτων χωρών». Οπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κάθε αίτηση ασύλου θα εξετάζεται πλέον σχολαστικά ως προς το αν ο αιτών έχει περάσει από άλλη ασφαλή χώρα προτού φθάσει στην Ελλάδα και αν εκεί είχε τη δυνατότητα να ζητήσει προστασία. Στις περιπτώσεις που αυτό επιβεβαιώνεται, η αίτηση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Παράλληλα, επαναξιολογείται και το κριτήριο της προέλευσης από εμπόλεμη ζώνη. Οπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου, το γεγονός και μόνο ότι κάποιος προέρχεται από χώρα με ένοπλες συγκρούσεις δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως και τη χορήγηση ασύλου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Σύρων καθώς ήδη καταγράφονται οι πρώτες απορριπτικές αποφάσεις, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται αύξηση των επιστροφών στη Συρία. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξει συνολική επανεξέταση του καθεστώτος των Σύρων αιτούντων, επισημαίνοντας ότι «σήμερα οι πραγματικά απειλούμενοι είναι οι χριστιανοί της Συρίας και όχι οι μουσουλμάνοι».

Η νέα πολιτική εντάσσεται στη συνολικότερη στόχευση για περιορισμό της παροχής ασύλου και αυστηροποίηση των διαδικασιών. Σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό παροχής ασύλου φτάνει έως και 45% επί των αιτήσεων, περίπου το 30% των αιτήσεων απορρίπτεται και το 25% κρίνεται απαράδεκτο, καθώς οι αιτούντες δεν προσέρχονται καν στις συνεντεύξεις ή εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Το υπουργείο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση της υπηρεσίας ασύλου, ώστε να διαμορφωθούν πρακτικές που θα αποτρέπουν την καταστρατήγηση των διαδικασιών και θα ενισχύουν τη διαφάνεια και την ταχύτητα στην εξέταση των υποθέσεων.

Ευρωπαϊκό μέτωπο

Το θέμα των επιστροφών κυριάρχησε και στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ε.Ε., στο οποίο η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη νέα στρατηγική επαναπατρισμών και τη θέση των χωρών απέναντι στις τρίτες χώρες. Κοινός τόπος όλων των υπουργών ήταν ότι πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές συνολικά, τόσο προς τις χώρες καταγωγής όσο και προς εκείνες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς τρίτες χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των απευθείας επιστροφών, δηλαδή της επιστροφής μεταναστών απευθείας στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης και όχι της μεταφοράς τους από κράτος σε κράτος εντός της Ε.Ε. Μια θέση που βρίσκει απόλυτα σύμφωνες τις χώρες του Νότου, ανάμεσά τους την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες ζητούν «ρεαλιστικές λύσεις» και όχι μετακύλιση του προβλήματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο «σκληρός νόμος Πλεύρη», ο οποίος χαρακτηρίζει ως ποινικό αδίκημα την παράνομη παραμονή στη χώρα, φαίνεται να συγκεντρώνει σημαντική αποδοχή σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Δανία και η Ολλανδία εξετάζουν την υιοθέτηση ανάλογης ρύθμισης, ενώ η Σουηδία ανακοίνωσε ήδη περικοπές επιδομάτων σε πρόσφυγες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους παραμονής. Σημειώνεται ότι προ ημερών τον νέο νόμο είχε εξάρει και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντό, λέγοντας ότι κινείται στη σωστή και λογική κατεύθυνση και πως δεν μπορεί να κατανοήσει την κριτική που δέχονται οι διατάξεις του.

Το νέο Σύμφωνο

Στο περιθώριο της Συνόδου, ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η πορεία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Ιούλιο του 2026. Οι χώρες του Βορρά, με πρωτοστάτες τη Γερμανία και τη Γαλλία, πιέζουν για την άμεση εφαρμογή του Συμφώνου και τη σύνδεση της αλληλεγγύης με τις επιστροφές του Δουβλίνου, κάτι που βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετες την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στις χώρες του Βορρά να επιστρέφουν αιτούντες άσυλο πίσω στα κράτη πρώτης εισόδου, χωρίς σαφείς εγγυήσεις και επιμερισμό ευθύνης. Η διπλωματική κινητικότητα αναμένεται έντονη τους επόμενους μήνες, καθώς η διαπραγμάτευση για το τελικό κείμενο του Συμφώνου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, αναζητεί τη «χρυσή τομή» μεταξύ των κρατών του Βορρά και των χωρών της Μεσογείου, γνωρίζοντας ότι μια ενδεχόμενη αποτυχία θα θέσει υπό αμφισβήτηση την ίδια τη βιωσιμότητα του Συμφώνου.

Η ελληνική πλευρά, πάντως, διατηρεί σταθερή θέση, υποστηρίζοντας ότι η λύση στο μεταναστευτικό δεν μπορεί να είναι η μεταφορά του προβλήματος από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και οι γρήγορες επιστροφές. Μια θέση που, όπως φαίνεται, αποκτά πλέον όλο και περισσότερους συμμάχους στην Ευρώπη, ακόμη και αν η συζήτηση για τα όρια του ανθρωπισμού και της ασφάλειας συνεχίζει να διχάζει.