Αμερικανικά ΜΜΕ και διεθνή πρακτορεία για την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα

Στην αυριανή επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα αναφέρονται δημοσίευματα διεθνών πρακτορείων και του αμερικανικού Τύπου.

Το Reuters σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο Erdogan της Τουρκίας ζητά ενισχυμένη εμπιστοσύνη πριν από το ταξίδι του στην Ελλάδα», αναφέρει:

«Η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να εμβαθύνουν τη συνεργασία σε κοινές προκλήσεις, καθώς προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές τους, δήλωσε (σήμερα Τετάρτη) ο Τούρκος πρόεδρος πριν από το ταξίδι του στην Αθήνα. "Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να λύσουμε μέσω του διαλόγου στη βάση της αμοιβαίας καλής θέλησης", τόνισε συγκεκριμένα ο Erdogan σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Καθημερινή", μία ημέρα πριν από το πέμπτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών στην Αθήνα.

Η Τουρκία, πρόσθεσε, προσπαθεί ειλικρινά να επιλύσει τις διαφορές της με την Ελλάδα και η Ελλάδα έχει συνειδητοποιήσει ότι η Τουρκία δεν θα απορρίψει ποτέ μια χείρα φιλίας. "Θα του πω, Κυριάκο, φίλε μου, δεν σε απειλούμε αν δεν μας απειλείς εσύ", δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην Καθημερινή, προσθέτοντας ότι Αθήνα και Άγκυρα μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους χωρίς ξένη παρέμβαση. Δήλώσε, επίσης, ότι η συνεργασία θα μπορούσε να ενισχυθεί σε τομείς όπως η οικονομία, οι μεταφορές, η ενέργεια και η μετανάστευση, όπου η Τουρκία χρειάζεται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η ανανεωμένη εκλογική εντολή που έλαβαν οι δύο ηγέτες φέτος θα μπορούσε να βοηθήσει τις δύο χώρες να σημειώσουν εποικοδομητική πρόοδο.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι οι γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ βρίσκονται σε αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες για ζητήματα όπως η υφαλοκρηπίδα, οι ενεργειακοί πόροι, οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος και η Κύπρος, ενώ έφτασαν στα πρόθυρα του πολέμου τη δεκαετία του 1990. Τον Ιούλιο, ο Erdogan και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς χαιρέτισαν ένα νέο, "θετικό κλίμα" στις σχέσεις μετά από περισσότερο από ένα χρόνο εντάσεων για τους ενεργειακούς πόρους και θέματα άμυνας. [Turkey's Erdogan calls for reinforced trust before Greece trip]»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας θα μεταβεί την Πέμπτη στην Ελλάδα για μια επίσκεψη που έχει σχεδιαστεί για να θέσει τους ιστορικά δύσκολους γείτονες σε μια πιο εποικοδομητική πορεία, επισημαίνει τηλεγράφημα στο Associated Press, για το ίδιο θέμα με τίτλο «Turkey’s Erdogan tends to strained relationship with EU with ‘win-win’ trip to neighbor Greece».

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα επιβλέψουν κοινές συνομιλίες του υπουργικού συμβουλίου και εμπορικές διαβουλεύσεις. Μια σειρά από συμφωνίες συνεργασίας θα υπογραφούν στο πλαίσιο της λεγόμενης "θετικής ατζέντας", με στόχο την παράκαμψη των μακροχρόνιων διαφορών.

Μετά από χρόνια έντασης και έναν διαφαινόμενο κίνδυνο στρατιωτικής αντιπαράθεσης, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και να μεταφέρουν ένα επίκαιρο μήνυμα συνεργασίας στην ταραγμένη ανατολική Μεσόγειο, σχολιάζεται, μεταξύ άλλων.

Ο Erdogan και ο Μητσοτάκης, που επανεξελέγησαν φέτος, επικεντρώνονται αντίστοιχα στην οικονομία, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ‘έκρηξη ανάπτυξης΄ μετά από μια δεκαετία οικονομικής αναταραχής και την Τουρκία να παλεύει με τον εξουθενωτικό πληθωρισμό και τις επισφαλείς διεθνείς επενδύσεις.

"Φυσικά, έχουμε διαφορές απόψεων και υπάρχουν βαθιά ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν αμέσως. Αλλά υπάρχουν κεφάλαια που μπορούν να επιλυθούν άμεσα και μπορούν να διευρύνουν τη βάση για συνεργασία. Θα πάμε στην Αθήνα με μια προσέγγιση που θα είναι για όλους επωφελής", δήλωσε ο Erdogan.

Η βελτίωση των δεσμών με την Ελλάδα θα βοηθήσει επίσης την Τουρκία να αποκαταστήσει τις τεταμένες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους δυτικούς συμμάχους, σημειώνεται.

Με τον εσωτερικό τίτλο «Η συμφωνία αρχίζει με το μεταναστευτικό» επισημαίνεται ότι η διόρθωση των διαφορών με την ΕΕ θα εξαρτηθεί από τη βοήθεια της Τουρκίας προς την Ευρώπη στο ζήτημα της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης.

Δέκα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Μητσοτάκη θα συμμετάσχουν στις διμερείς συναντήσεις, τα περισσότερα από τα οποία έχουν αναλάβει να υπογράψουν δηλώσεις και συμφωνίες συνεργασίας με τους Τούρκους ομολόγους τους. Κορυφαία στον κατάλογο αυτό είναι μια συμφωνία για τη μετανάστευση, η οποία καθιερώνει γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών ακτοφυλακής των δύο χωρών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα ύδατα μεταξύ της τουρκικής ηπειρωτικής χώρας και των κοντινών ελληνικών νησιών, στις προτιμώμενες διαδρομές για την παράνομη μετανάστευση προς την ΕΕ.

Το ζήτημα, όπως τονίζεται, παραμένει πολιτική προτεραιότητα στην Ευρώπη, καθώς οδεύει προς τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το άσυλο. Η Τουρκία θέλει να χαλαρώσει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους πολίτες της στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων για διακοπές στα ελληνικά νησιά, και η Αθήνα έχει υποσχεθεί να βοηθήσει. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα υποδοχής προσφύγων στον κόσμο, με περίπου 4 εκατομμύρια.

Ακολούθως, αναφορά γίνεται στα σημεία διαφωνίας και τις αντίστοιχες θέσεις των δύο χωρών. Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Erdogan στην Αθήνα το 2017, οι δύο πλευρές εξέθεσαν τον μακρύ κατάλογο των παραπόνων τους κατά τη διάρκεια μιας αμήχανης συνάντησης σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση: τη μεταχείριση των εθνικών μειονοτήτων και των θρησκευτικών ελευθεριών τους, το κατά πόσον οι διεθνείς συνθήκες πρέπει να επικαιροποιηθούν και την επίλυση του Κυπριακού. Από τότε, σχολιάζεται, ο κατάλογος έχει μεγαλώσει. Η Ελλάδα δήλωσε ότι ο γείτονάς της "εργαλειοποιεί" τη μετανάστευση και η Άγκυρα υποστήριξε απειλητικά ότι η κυριαρχία των ανατολικών ελληνικών νησιών θα μπορούσε να αμφισβητηθεί αν συνέχιζε να τα στρατιωτικοποιεί.

Ο Erdogan, σημειώνεται, έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση για τον πόλεμο στη Γάζα, σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει επανειλημμένα τονίσει τη φιλία της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Όμως, το ταξίδι του Τούρκου προέδρου την Πέμπτη -που αναμένεται να διαρκέσει μόνο μερικές ώρες- θα κρατηθεί σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Και οι Έλληνες αξιωματούχοι έχουν ήδη αναγνωρίσει σημάδια βελτίωσης της συνεργασίας.

Ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν παράνομα στα ελληνικά νησιά έχει μειωθεί κατά περίπου 60% τους τελευταίους δύο μήνες, σε μεγάλο βαθμό χάρη στον καλύτερο συντονισμό με την τουρκική ακτοφυλακή. "Υπήρχε μια περίοδος που οι τουρκικές αρχές δεν αντιδρούσαν και άφηναν τις βάρκες να περάσουν. Τώρα η συνεργασία είναι πολύ καλύτερη", ανέφερε ο Καιρίδης στην κρατική τηλεόραση. "Πρόκειται για μια επίσκεψη εργασίας του (Erdogan) και ελπίζω ότι με την πάροδο του χρόνου θα χάσουν τον έκτακτο χαρακτήρα τους και θα γίνουν απλώς μια συνηθισμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο ηγετών", πρόσθεσε. [Turkey’s Erdogan tends to strained relationship with EU with ‘win-win’ trip to neighbor Greece]

To τηλεγράφημα του AP αναδημοσιεύει η Washington Post.