«Αμοιβή εργασίας με συναίνεση και... σύνεση» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων της χώρας, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και τα κέρδη των επιχειρηματιών δεν ορίζονται με έναν νόμο και ένα άρθρο.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Οι νόμοι όμως είναι εκείνοι που προσδιορίζουν το περιβάλλον εντός του οποίου τρεις βασικοί παράγοντες της οικονομίας -εργοδότες, συνδικάτα και κράτος- συντονίζονται προκειμένου να ορίσουν σημαντικές μεταβλητές της.

Μεταξύ αυτών, η τιμή της εργασίας ή, για να είμαστε ακριβείς, οι μισθοί αναφοράς των εργαζομένων, είναι η πιο σημαντική μεταβλητή αφού επηρεάζει καθοριστικά τις πιο ευρείες κοινωνικές συμφωνίες.

Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Σε ιστορικούς όρους, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που μόνον το κράτος όριζε τα όρια των αμοιβών. Αυτό το «εργαλείο» χρησιμοποίησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 1982, για να καθιερωθεί στη συλλογική μνήμη ως εκείνος που «έδωσε λεφτά στον κοσμάκη».

Είναι αλήθεια πως λόγω της δικτατορίας, η Ελλάδα είχε μείνει πολύ πίσω στην πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της μεταπολεμικής Ευρώπης: την ελεύθερη, ανοιχτή και ανταγωνιστική διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ταυτότητας, σημαία της επιρροής των Σοσιαλδημοκρατών αλλά και του ρεαλισμού των συντηρητικών κομμάτων, δεν είχε καθιερωθεί στην Ελλάδα. Ούτε άλλωστε καθιερώθηκε μετά τη μεγάλη ανατροπή του 1982 και γι’ αυτό στη διάρκεια της «παπανδρεϊκής δεκαετίας» η ίδια κυβέρνηση ανέστελλε επανειλημμένα την ισχύ των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Αλλά στην αυγή της δεκαετίας του ‘90, εντός σκηνικού ασυγκράτητης πολιτικής κρίσης με φόντο την κατάρρευση της οικονομίας, η οικουμενική κυβέρνηση του καθηγητή Ζολώτα (την οποία στήριξε ακόμη και το… ΚΚΕ), εισήγαγε την ανοιχτή διαιτησία των διαφορών, που ήταν η δεύτερη ιστορικής σημασίας μεταρρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Εκτοτε, άλλοτε πιο συντονισμένα αλλά συχνά εν μέσω μεγάλων συγκρούσεων, οι συλλογικές συμβάσεις προσδιόριζαν τις βασικές αμοιβές ανά κλάδο της οικονομίας. Οχι όμως σε ολόκληρη την οικονομία. Η αγορά εργασίας διαιρέθηκε μεταξύ όσων εργαζομένων δούλευαν «με σύμβαση» και των άλλων, που ήταν πάρα πολλοί, τους οποίους κάλυπτε μόνον η εθνική συλλογική σύμβαση, όπως την έκλειναν οι μεγάλες ενώσεις, με προφανή την επιρροή της ΓΣΕΕ, στην πλευρά των εργαζομένων, και του ΣΕΒ, στην πλευρά των εργοδοτών.

Η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, μετά τη «σχεδόν πτώχευση» του κράτους το 2012, οδήγησε στη διά νόμου ακύρωση του πλαισίου ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Οι συλλογικές συμβάσεις συνέχισαν να υπάρχουν, αλλά δεν όριζαν πλέον τις αμοιβές.

Ακόμη και μετά την προσεκτική αναστολή εκείνης της «απαγόρευσης», το 2018, λίγο πριν από τις εκλογές αλλά και αμέσως μετά, το 2019, λίγες μόνο συμβάσεις συγκέντρωσαν επαρκή συναίνεση μεταξύ των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα η μεταμνημονιακή οικονομία να ξεμείνει από το σπουδαίο καύσιμο με το οποίο την τροφοδοτεί η ανοιχτή διαπραγμάτευση των διαφοροποιημένων αμοιβών. Η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η διετής επέλαση του πληθωρισμού βάρυναν περαιτέρω αρνητικά για τα συμφέροντα των μισθωτών.

Μέχρι που, χωρίς κανείς να το πάρει μυρωδιά, η κυβέρνηση, διά της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, εμφάνισε σχέδιο που οδηγεί στην ιστορικά τρίτη σπουδαιότερη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Την πρωτοβουλία «ανάστασης» πραγματικών συλλογικών διαπραγματεύσεων για τις αμοιβές είχαν πάρει -μακριά από τον κομματικό ανταγωνισμό- οι επικεφαλής των δύο βασικών σχημάτων, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, και Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Η κυβέρνηση, δηλαδή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δεχθεί την ιδέα θετικά αλλά συγκρατημένα. Ομως, η επίμονη ακρίβεια, η παραινετική οδηγία της Κομισιόν και η πολιτική ευκαιρία μιας σπουδαίας μεταρρύθμισης έκαναν τα υπόλοιπα. Υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις όσων δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη -και είναι πολύ περισσότεροι από όσους υπολογίζουμε- το 2026 θα μείνει στην ιστορία ως έτος ανασύνταξης της θέσης της εργασίας. Υπό προϋποθέσεις, η θετική εκμετάλλευση του νέου πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορεί να απαλλάξει την κοινωνία από ένα μεγάλο βαρίδι μοιραίας απαισιοδοξίας, ισοπέδωσης των φιλοδοξιών και, τελικά, ακύρωσης των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η δημοκρατία όταν λειτουργεί αποδοτικά για τους πολίτες.

Ας μην ξεχνούμε πως μία τουλάχιστον γενιά, η νεότερη, δεν έχει γνωρίσει παρά μόνο τη σκληρή πραγματικότητα μιας αγοράς εργασίας όπου η μόνη θεσμική κατοχύρωση των εργαζομένων είναι ο «βασικός» μισθός one size fits all. Με αποτέλεσμα ο ένας στους δύο μισθωτούς να μην ελπίζει σε τίποτε καλύτερο στη ζωή του όλη από «χιλιάρικο» και, το χειρότερο, να μη γνωρίζει τι σημαίνει «μισθολογική πρόοδος».

Μακάρι η κοινωνική συμφωνία να ξαναδώσει τη σημασία που έχει η εργασία στην ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν είμαστε όμως ακόμη εκεί. Θα χρειαστούν αποτελεσματική συναίνεση των κοινωνικών εταίρων αλλά και βαθιά σύνεση των πολιτικών κομμάτων. Τουλάχιστον η κυβέρνηση ξέρει πόσα πολλά μπορεί να κερδίσει από μια παρόμοιας εμβέλειας αλλαγή, άρα καλά θα κάνει να μείνει μακριά.