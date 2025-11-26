«Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις κυβέρνηση» - Οι εκδόσεις Ψυχογιός τρολάρουν τον Αλέξη Τσίπρα με... Χάρι Πότερ - Real.gr

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκδόσεις Ψυχογιός αποφάσισαν να απαντήσουν στα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τη σύγκριση που είχε γίνει με τα μυθιστορήματα του Χάρι Πότερ.

Παίρνοντας στιγμιότυπα από τις ταινίες, ο εκδοτικός οίκος Ψυχογιός συνδύασε τις εκφράσεις του Χάρι Πότερ με τις εξής φράσεις:

«Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση.»

«Ο Χάρι Πότερ βλέποντας τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες.»

«Ο Χάρι Πότερ που έχει πουλήσει περισσότερα από 1.500.000 αντίτυπα στην Ελλάδα.»

«Ο Χάρι Πότερ που το 2007 είχε «προπαραγγελίες» 100.000 αντίτυπα.»

Δείτε τη χιουμοριστική ανάρτηση:



