ΝΔ: Ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Ερωτήματα σχετικά με τη «δημόσια ομολογία του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα» διατυπώνει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καλεί το εν λόγω στέλεχος να δώσει εξηγήσεις σε μια σειρά από ζητήματα όπως πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, ποσά χρήματα έχουν λάβει συνολικά και γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!

Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;