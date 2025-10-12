Ανανεωτική Αριστερά: Μεγάλη δημοκρατική παράταξη - συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ - Real.gr

Προτεραιότητα στην ανάγκη συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς «για ένα σχέδιο πολιτικής αλλαγής και εκπροσώπησης της κοινωνικής δυσαρέσκειας», προκρίνει η Ανανεωτική Αριστερά, που δραστηριοποιείται ως συνιστώσα στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής που συνεδρίασε το Σάββατο, «το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το βήμα της ΔΕΘ παρουσίασε ένα πρόγραμμα με σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά που μπορεί να αποτελέσει βάση για έναν ευρύτερο προγραμματικό διάλογο, αν και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα βήματα». Επισημαίνει ακόμη ότι μαζί με «τα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό, κοινές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές δράσεις με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές», διευκρινίζοντας πως «η γραμμή της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δεν σημαίνει απόρριψη των πολιτικών συμμαχιών, όπου αυτό είναι εφικτό και από τα κάτω αλλά και από τα πάνω».

Η Ανανεωτική Αριστερά ως συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δεσμεύεται πως «θα συνεχίσει την προσπάθεια για την στήριξη του σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος, για να είναι το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων. Θα επιμείνει στην ανάγκη διεύρυνσης της παράταξης με στελέχη, κινήσεις και πολίτες από τις ευρύτερες τάσεις της Κεντροαριστεράς» καθώς και ις δράσεις και τις παρεμβάσεις της με στόχο να ισχυροποιηθούν οι θέσεις του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού.

Η Συντονιστική Επιτροπή της κίνησης αποφάσισε 4 κενές θέσεις να συμπληρωθούν από τους Βαγγέλη Γάκη, Σταμάτη Μαλέλη, Κώστα Τσιλιφώνη και Κατερίνα Χριστοδούλου, ενώ η συνολική οργανωτική και πολιτική λειτουργία της κίνησης θα επαναπροσδιοριστεί σε πανελλαδική συνδιάσκεψη μέσα στο 2026.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε πως η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή και στην θεσμική δημοκρατική πορεία, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη καθημερινά να αμφισβητείται από όλο και περισσοτέρους πολίτες και επισημάνθηκε πως η ΝΔ θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει την εσωτερική δυσφορία στην συντηρητική παράταξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εσωκομματικές ανακατατάξεις προκειμένου να έχει ισχυρό προβάδισμα στις επόμενες εκλογές.