«Άναψαν τα αίματα» μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων δημοσιογράφων στο τετ-α-τετ Μπάιντεν - Πούτιν - ΒΙΝΤΕΟ

Ρώσοι δημοσιογράφοι εμπόδιζαν τα αμερικανικά συνεργεία ηχοληψίας ενώ σύμφωνα με την Daily Mail, άτομα από την ασφάλεια του Ρώσου προέδρου απομάκρυναν τους αμερικανούς δημοσιογράφους και μόλις 9 από αυτούς κατάφεραν να παραβρεθούν τελικά στο χώρο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν μάλιστα σταμάτησε τις δηλώσεις του μέχρι να σταματήσει η αναταραχή.

No matter how much advance goes into these things (and it’s a lot) something always goes crazy the day of. In this case, it was a massive scrum of #russian press preventing the US Press audio guy from getting into the room on time. pic.twitter.com/JQ4BB5da9d