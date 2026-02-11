Η ανάρτηση του Μητσοτάκη για την συνάντησή του με τον Ερντογάν - Real.gr

Την αποτίμηση του για την επίσκεψη στην Άγκυρα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα. Αφού ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, τόνισε τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο διάλογος παραμένει βασικό εργαλείο για τη διαχείριση διαφορών και την ενίσχυση της διμερούς συνεννόησης. Ι

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας.