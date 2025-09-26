Ανάρτηση-απάντηση του Νίκου Δένδια για τα F-35 - Real.gr

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, δίνει απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να επικρίνουν την κυβέρνηση για την επιλογή της να προχωρήσει στην αγορά των F-35.
Ο κ. Δένδιας δημοσιοποίησε την απάντηση που έδωσε στον πρώην ΓΕΕΘΑ Ευάγγελο Αποστολάκη.
Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Αμυνας:
Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (24/9/2025). pic.twitter.com/oOlhZ9D6Gk
