Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: «Αδιαπραγμάτευτη η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας» - Real.gr

16:20, 26/01/2026
Να κάνει γνωστό ποια θέματα αναμένεται να συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τον πρωθυπουργό η Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως η κοινωνία «δικαιούται να γνωρίζει».

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στο Facebook, η κα Καρυστιανού δήλωσε ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες» ενώ σημείωσε ότι «οποιαδήποτε απεμπόλησή τους, είναι εθνική προδοσία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού:

«K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.»

 

