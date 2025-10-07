Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ: «Να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση οι δυο πλευρές προς μια διαρκή εκεχειρία» - Real.gr

Quantcast
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ: «Να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση οι δυο πλευρές προς μια διαρκή εκεχειρία»
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ: «Να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση οι δυο πλευρές προς μια διαρκή εκεχειρία»

11:48, 07/10/2025
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ: «Να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση οι δυο πλευρές προς μια διαρκή εκεχειρία»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση δυο ετών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά νεαρών ισραηλινών που διασκέδαζαν, κάλεσε «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία».

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα αγγλικά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».

