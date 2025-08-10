Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον νέο δρόμο Βόνιτσα - Λευκάδα - Real.gr

Quantcast
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον νέο δρόμο Βόνιτσα - Λευκάδα
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον νέο δρόμο Βόνιτσα – Λευκάδα

17:45, 10/08/2025
Ανάρτηση Μητσοτάκη για τον νέο δρόμο Βόνιτσα – Λευκάδα

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για τον νέο δρόμο Βονιτσα – Λευκάδα με παράκαμψη του Αγίου Νικολαου:

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το ‘Ακτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

