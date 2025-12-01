Ανάρτηση του Μητσοτάκη για την εκτόξευση μικροδορυφόρων - Real.gr

Quantcast
20:12, 01/12/2025
Ανάρτηση του Μητσοτάκη για την εκτόξευση μικροδορυφόρων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.

Στο βίντεο αναφέρονται τα εξής:

«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα. Τρεις μήνες μετά.

28.11.2025.

Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».

 

