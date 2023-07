Ανάρτηση Μητσοτάκη για τη βοήθεια της Αιγύπτου στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στην Αίγυπτο για την αποστολή 3 πυροσβεστικών ελικοπτέρων για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Ευχαριστώ Αίγυπτο!», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

I want to express our gratitude to Egypt for sending 3 firefighting helicopters to reinforce our efforts in the fight against forest fires. Thank you Egypt! ????????@AlsisiOfficial