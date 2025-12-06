Ανασκόπηση Μητσοτάκη στο Tik Τok για τα πεπραγμένα του 2025: Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο - Real.gr

Μία μίνι ανασκόπηση των πεπραγμένων του 2025 έκανε μέσω της πλατφόρμας του Tik Τok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία συγκαταλέγει στα 5 κορυφαία είδη:
την Οικονομία & εργασία,
την ενέργεια,
τις υποδομές
την παιδεία και
την υγεία.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου. Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία.
«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός.
Τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά ήταν:
οι μειώσεις φόρων και η επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις,
ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος,
τα τέσσερα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και
οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.
Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο» αναφέρει ο πρωθυπουργός στοTik Τok.
