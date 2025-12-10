Quantcast
Αναβάλλεται η αυριανή συζήτηση του πρωθυπουργού στο Ωδείο Αθηνών - Real.gr
real player

Αναβάλλεται η αυριανή συζήτηση του πρωθυπουργού στο Ωδείο Αθηνών

20:23, 10/12/2025
Αναβάλλεται η αυριανή συζήτηση του πρωθυπουργού στο Ωδείο Αθηνών

Ο Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων.

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχή του πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων.

Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer, o Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Φοινικούντα: Πώς έφτασαν οι Αρχές στις δύο συλλήψεις - Τι δήλωνε ο ανιψιός του 68χρονου

Φοινικούντα: Πώς έφτασαν οι Αρχές στις δύο συλλήψεις - Τι δήλωνε ο ανιψιός του 68χρονου

20:19 10/12
Χολαργός: Καρέ καρέ η σύλληψη του νεαρού που κατηγορείται για την επίθεση στον 14χρονο - Τι λέει ο πατέρας του

Χολαργός: Καρέ καρέ η σύλληψη του νεαρού που κατηγορείται για την επίθεση στον 14χρονο - Τι λέει ο πατέρας του

18:37 10/12
Νέες αποκαλύψεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο – Οι δράστες ξέφυγαν από τους αστυνομικούς για 30 δευτερόλεπτα

Νέες αποκαλύψεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο – Οι δράστες ξέφυγαν από τους αστυνομικούς για 30 δευτερόλεπτα

19:48 10/12
Σάκχαρο: Η απλή αλλαγή στο πρωινό που βοηθά στον έλεγχό του στη διάρκεια της ημέρας

Σάκχαρο: Η απλή αλλαγή στο πρωινό που βοηθά στον έλεγχό του στη διάρκεια της ημέρας

17:45 10/12
Έντονο κλίμα και υψηλοί τόνοι στη συζήτηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ - «Δεν βλέπω στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης»

Έντονο κλίμα και υψηλοί τόνοι στη συζήτηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ - «Δεν βλέπω στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης»

19:55 10/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Εύχομαι κανένας να μην πάθει αυτό που έπαθα εγώ»

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Εύχομαι κανένας να μην πάθει αυτό που έπαθα εγώ»

19:45 10/12
Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

16:45 09/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved