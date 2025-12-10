Αναβάλλεται η αυριανή συζήτηση του πρωθυπουργού στο Ωδείο Αθηνών - Real.gr

Ο Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων.

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχή του πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων.

Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer, o Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz.