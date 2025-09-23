Στον «αέρα» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Προσπάθειες για νέο ραντεβού - Real.gr

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 ώρα Νέας Υόρκης (21:00 ώρα Ελλάδας), στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο που επέλεξε φέτος η τουρκική πλευρά, σε αντίθεση με την περσινή συνάντηση, η οποία είχε γίνει σε αίθουσα του ΟΗΕ που είχε υποδείξει η Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Σπύρος Μουρελάτος στον Realfm 97,8, συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού αναζητούν ώρα για την Τετάρτη προκειμένου να συναντηθούν οι δύο ηγέτες με τους Τούρκους να λένε ότι είναι πολύ δύσκολη η συνάντηση καθώς ο κ. Ερντογάν θα πρέπει να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόνταλντ Τραμπ.