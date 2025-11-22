Ανδρ. Σπυρόπουλος: Η Ήπειρος βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικής των υποσχέσεων και της επικοινωνιακής διαχείρισης - Real.gr

«Όποιος βρίσκεται στην Ήπειρο αυτές τις ημέρες βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικής των υποσχέσεων και της επικοινωνιακής διαχείρισης, μπροστά στην πραγματικότητα των καταστροφών των παραγωγικών δομών και των κρίσιμων υποδομών», ανέφερε ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, σε δηλώσεις του από τη Φιλιππιάδα.

Ο κ. Σπυρόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος που επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές του δήμου Ζηρού, είπε ότι «κυβέρνηση και Περιφέρεια είχαν αρκετούς μήνες μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών του καλοκαιριού για να προετοιμάσουν και να οχυρώσουν τις εκτεθειμένες σε κίνδυνο πλημμυρών περιοχές, με ειδικά έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας», όμως «αδιαφόρησαν πλήρως». Ανέφερε ότι «δεν πραγματοποίησαν ούτε μια σύσκεψη, δεν παρουσίασαν ούτε μισό σχέδιο δράσης με αποτέλεσμα σήμερα οι πολίτες και οι περιουσίες τους, οι βασικές υποδομές και οι παραγωγικοί και επιχειρηματικοί κλάδοι, ειδικά του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας να βιώνουν τις συνέπειες». «Εκ του αποτελέσματος, κενή περιεχομένου η επίσκεψη του αρμόδιου υφυπουργού κ. Κατσαφάδου σε Φιλιππιάδα και ‘Αρτα», σχολίασε.

Τόνισε ότι «απαιτείται άμεσα, έστω και κατόπιν εορτής, ο συντονισμός υπουργείων και περιφέρειας ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν προς την τοπική αυτοδιοίκηση, τους κατοίκους και τους παραγωγούς, ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και της παραγωγικής αλυσίδας της περιοχής». Πρόσθεσε ότι οι πληγείσες περιοχές πρέπει να ενταχθούν σε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές «για να μην χαθεί κι άλλος χρόνος από τη γρήγορη επούλωση των πληγών και καταβολή των αποζημιώσεων».

«Έστω και μπροστά στην τωρινή καταστροφή πρέπει να σχεδιαστεί και να συνταχθεί ένα ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης ολόκληρης της περιοχής», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο, «τα αποτελέσματα της αδιάφορης και υποτιμητικής για την ελληνική περιφέρεια κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί όλο και περισσότερο στον δημογραφικό και οικονομικό μαρασμό, είναι πλέον αισθητά και ορατά με τον πιο επώδυνο τρόπο» και πως το ΠΑΣΟΚ μάχεται με όλες τις δυνάμεις του ώστε «η πολιτική αυτή αφανισμού της ζωής και ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου να περάσει στο παρελθόν».