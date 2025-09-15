Ανδρέας Λοβέρδος για Novartis: Η αδικία ηττήθηκε, το δίκαιο αποδόθηκε - Real.gr

Quantcast
Ανδρέας Λοβέρδος για Novartis: Η αδικία ηττήθηκε, το δίκαιο αποδόθηκε
Ανδρέας Λοβέρδος για Novartis: Η αδικία ηττήθηκε, το δίκαιο αποδόθηκε

13:30, 15/09/2025
«Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Λοβέρδος με αφορμή την ενοχή των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

H ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου:

«Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και το δίκαιο είναι οι αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συκοφαντίας. Σήμερα, το είδαν όλοι: οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε».

 

 

 

 

 

