Ανδρουλάκης: Ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας - Real.gr

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του επισήμανε ότι «η γλώσσα είναι εργαλείο δημοκρατίας, παιδείας και πολιτισμού».

Η ελληνική γλώσσα γέννησε έννοιες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, όπως οι λέξεις Δημοκρατία, Διάλογος, Ισονομία, Μουσική, Θέατρο, Ποίηση, Δράμα… προσέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε πως οφείλουμε:

– να στηρίξουμε τη σύγχρονη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία μας και στον απόδημο ελληνισμό μέσω διαδραστικών τεχνικών μάθησης δια ζώσης ή ψηφιακά,

– να ενισχύσουμε δημόσιες και ψηφιακές βιβλιοθήκες,

– να προωθήσουμε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους, με έμφαση στη δημιουργία & στη συμμετοχή,

– να υποστηρίξουμε τη διεθνή διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας μέσω συνεργασιών και ψηφιακών εργαλείων,

– να αξιοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση, τη μετάφραση και την ψηφιακή διάχυση της γνώσης.

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και είμαστε περήφανοι που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τον Μάιο του 2024 με επιστολή μας στον πρόεδρο της Βουλής, πρωτοστατήσαμε στο εθνικό χρέος να καθιερωθεί αυτή η μέρα. Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ