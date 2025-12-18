Quantcast
Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ - Real.gr
real player

Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ

13:57, 18/12/2025
Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ

Στην προ-Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, που ξεκίνησε πρίν από λίγη ώρα στις Βρυξέλλες, συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τα κονδύλια για τη συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα, είναι απαράδεκτη γιατί βάζει την Ευρώπη σε επικίνδυνα ψευτοδιλήμματα, σε μια εποχή που αυξάνονται οι προκλήσεις αλλά και οι εχθροί της».

«Όταν σχεδιάζουμε την άμυνα, πρέπει να γίνεται με τα ίδια κριτήρια είτε αφορά την ανατολική Ευρώπη και τον κίνδυνο της Ρωσίας είτε αφορά τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τον κίνδυνο της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι «πρέπει να υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να χρηματοδοτήσουμε και την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος και την ασφάλεια και την άμυνα των ευρωπαϊκών λαών».

Ο ίδιος τόνισε ότι «ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις. Και μετά η κυβέρνηση έτρεχε να διορθώσει την γκάφα τη».

«Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ

Ανδρουλάκης: Απαράδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ

13:57 18/12
Φίλης στον realfm 97,8: Δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδωροι στην εξωτερική μας πολιτική

Φίλης στον realfm 97,8: Δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδωροι στην εξωτερική μας πολιτική

13:52 18/12
Σκέρτσος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη

Σκέρτσος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη

13:45 18/12
Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι - Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ

Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το γιορτινό τραπέζι - Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ

13:37 18/12
Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

13:36 18/12
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εριστικός και αλαζόνας ο Στ. Παπασταύρου, προκαλεί τον αγροτικό κόσμο

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εριστικός και αλαζόνας ο Στ. Παπασταύρου, προκαλεί τον αγροτικό κόσμο

13:31 18/12
Μαρία Κορινθίου: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον σύντροφό της – Η απάντηση στις φήμες γάμου

Μαρία Κορινθίου: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον σύντροφό της – Η απάντηση στις φήμες γάμου

13:30 18/12
Αγία Παρασκευή: Θύμα bullying σε Γυμνάσιο από δύο ανήλικες έπεσε 13χρονη – Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγήτρια

Αγία Παρασκευή: Θύμα bullying σε Γυμνάσιο από δύο ανήλικες έπεσε 13χρονη – Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγήτρια

13:20 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved