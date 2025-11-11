Ανδρουλάκης: Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της ΝΔ - Real.gr

Quantcast
Ανδρουλάκης: Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της ΝΔ

15:05, 11/11/2025
«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα “σβήσει”. Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις, οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τα περσινά, τα οφειλόμενα έφτασαν στο ένα δισεκατομμύριο. Και δε φτάνει μόνο αυτό: Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές περίπου 40%. Έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά. Και όλα αυτά είναι με ευθύνη του Πρωθυπουργού».

«Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε. Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει. Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Γι’ αυτό, ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα», συμπλήρωσε.


 

 

